教育部宣布疫情下就學貸款「可加貸生活費」　每學期最高4萬元

▲教育部宣布就學貸款可加貸生活費，每學期最高4萬元。（圖／記者許敏溶攝）



文／中央社

為協助學生安心就學，教育部放寬申貸生活費條件，學生只要提出疫情影響家庭月收入的證明文件，即可貸款生活費，每學期最高新台幣4萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，民國109年已修正「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」，放寬申貸生活費條件，家庭經濟受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的學生即可申請貸款生活費。

教育部國民及學前教育署說明，就學貸款除了可加貸生活費外，為減輕貸款人的還款負擔，教育部也配合中央銀行，自109年3月25日起降息至0.9%，而償還就學貸款的貸款人還可使用「寬限期」、「只繳息期」、「緩繳期」、「延長還款期限」等各項緩繳措施。

「寬限期」允許貸款學生畢業或退伍後滿1年開始還款；「只繳息期」可申請緩繳本金，每次至少1年，共可申請8次；「緩繳期」申請條件放寬至月均所得未達4萬元；「延長還款期限」則同意一般借款人可專案申請延長1.5倍，低收及中低收入戶可延長2倍。

國教署表示，當學生家庭面臨突發的經濟負擔時，教育部提供各項就學貸款緩繳措施，希望穩定貸款人的生活品質與未來規劃，學生如有任何申貸疑慮，可向就讀學校或各承貸銀行客服人員洽詢。