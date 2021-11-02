詐騙車手超商領錢超緊張　休假警通報支援警力逮3嫌

▲中壢警分局張姓員警1日凌晨休假經過中壢區某超商，發現王姓男子在提款機前反覆察看手機，持續提領大批現金，隨後確認是詐團車手，起出遭詐騙提領的60萬餘元贓款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子1日凌晨在中壢區某超商內提款機前提款，由於反覆察看手機且大量提款，神情緊張畫面剛好被休假中的張姓員警路過察覺，張員上前表明警察身分，立即通報支援警力到場，並循線在附近緝捕2名同夥到案，起出60萬餘元贓款與15張金融提款卡、儲簿等證物，偵訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警分局張姓員警1日凌晨休假經過中壢區某超商，察覺王姓車手提領大批現金，確認是詐團車後陸續起出60萬餘元贓款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，中壢派出所休假員警張家鳴1日凌晨1時許路過元化路某超商，發現在提款機操作的24歲王姓男子神情緊張，不斷的察看手機，並持續大量提款，張員直覺研判可能為詐騙集團車手，不動聲色暗中查看，並通知派出支援警力到場，王男驚見身旁多出穿制服員警與便衣警察當場傻眼。

王男自知犯罪確鑿坦承犯行，還供出與24歲賴姓男子與27歲吳姓女子共同駕駛轎車，沿著元化路超商提領贓款，3人將轎車停放於元化路超商對面，由王男下車提領贓款，賴男與吳女則在車上把風。

▲中壢警分局休假張姓員警1日查獲詐團車手提款大筆款項，偵訊後將王姓男子等3人移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

支援警力隨後在轎車上請賴男、吳女下車接受盤查，並在車上起出贓款60萬3千元，另有提款卡15張、銀行與郵局儲簿等證物；3人在偵訊時對於詐領款項等犯行均坦承不諱，警方另查出15張金融提款卡經165查證為已為警示帳戶，全案依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦，並持續向上溯源。

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