7.3萬名青少年陷危機　全長聯籲雙禁加熱菸與電子煙

▲全長聯等教育團體籲雙禁加熱菸與電子煙。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「保護青少年，禁止加熱菸、禁止電子煙！」不滿2014年政府未修訂的「菸害防制法」修正草案至今仍躺在行政院，導致7.3萬名青少年陷入新興菸品危機，包括全國家長會長聯盟（全長聯）在內的10餘個教育團體，今（2日）呼籲行政院，勿貿然開放加熱菸合法化，以免危害青少年與國人健康，並要求台北市應在本會期通過雙禁電子煙與加熱菸的相關條例。

根據台灣兒科醫學會今年1月20日發表的「正式電子煙對青少年的危害」正式聲明，指電子煙對健康有害、電子菸同樣有二手菸和三手菸危害，以及電子煙無法幫忙戒煙，強調電子煙同樣對青少年健康危害。

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而包括全長聯在內的10餘個教育團體，今天召開記者會，呼籲即將進入台北市市議會的新興菸品管制自治條例，務必在本會期通過雙禁電子煙與加熱菸，也請行政院長蘇貞昌履行承諾，儘速將「菸害防制法修正草案」送入立法院審查，以免讓青少年陷入新興菸品危機。

▲全長聯等教育團體呼籲雙禁加熱菸與電子煙。（圖／記者許敏溶攝）

全長聯理事長潘品睿指出，在台灣，每年約有2.5萬人死於吸菸，近3千人死於二手菸，而青少年吸菸率從98年菸害防制法新規定實施10年以來首度上升，其中高中職學生電子煙使用率，由107年3.4%，108年上升到5.6%，增幅達6成，國中學生由107年1.9%，108年上升到2.5%，增幅達3成，推估至少5.7萬名青少年使用電子煙，1.6萬名青少年使用加熱菸，等於讓7.3萬名青少年陷入健康危機。

中華民國中小學校長協會理事長張信務表示，看到7.3萬名青少年使用電子煙與加熱菸，讓師長觸目驚心與擔憂，新北市目前已經立法禁止，希望全台各議會也能立法禁止電子煙與加熱菸。

台北市家長協會主委林伶姿則說，她的孩子告訴她，在學校內有同學抽電子煙，聞起來很臭，而電子煙有很多口味，像是香檳味等，吸引很多年輕人抽電子煙，但電子煙同樣對青少年健康有危害，為了青少年健康，政府應該盡快立法禁止。