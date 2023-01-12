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快訊／菸害防制法修法三讀！　加熱菸納管、吸菸年齡提高至20歲

▲▼立法院院會 菸害防制法修正草案 三讀 程序發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲菸害防制法修正案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

被列為本會期重大法案的《菸害防制法》修正案12日三讀通過，內容明訂：大專院校全面禁菸、加熱菸及其載具納管、菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物（加味菸）、禁菸場所抽菸罰則加重、菸品包裝警示圖文不得低於50％、購買菸品與加熱菸的年齡從原先規範的18歲提高到20歲。

《菸害防制法》自2007年已超過15年未修訂，民團疾呼修法以因應新興電子菸品，朝野政黨在歷經5次協商後達成共識，修訂內容納入5大重點，包含：

一、電子煙、加熱菸採一禁一管

此次朝野協商中，以電子煙、加熱菸相關禁令為爭點，朝野兩黨過去多次協商都難達成共識，最後決議一禁一管，禁止電子煙，加熱菸部分則納管。

未來指定菸品必要的組合元件（加熱菸載具），不得以網路、電視、看板、海報、電影片、宣稱通過健康風險評估審查等方式來促銷或廣告，也禁止透過網購、郵購或自動販賣機等方式販賣。違者將處500萬至2500萬罰鍰，未改善則按次罰。

此外，未來業者製造或輸入指定菸品時，也要向中央主管機關申請健康風險評估審查、組合元件（載具）也須一併檢送，核定通過後始得為之。

二、菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物（加味菸）

菸品（含加熱菸）不得添加中央主管機關公告禁止使用的添加物，意及限制禁止「加味」，不論是俗稱「涼菸」的薄荷菸，或是在濾嘴加入晶球，以變換藍莓口味或水果味的晶球菸，都符合加味菸的定義，未來都可能直接走入歷史。

三、大專院校全面禁菸

就現行法規針對吸菸場所的規範，為高中以下學校全校、大專校院的室內場所禁菸；三讀後增訂大專院校全面禁菸。

四、購買菸品與加熱菸的年齡從原先規範的18歲提高到20歲

將購買、吸食菸品之合法年齡自原先規範的18歲，提高至20歲；任何人也不得供應菸品、指定菸品必要組合元件（加熱菸載具）給未滿20歲之人；更不得強迫或引誘其吸菸。

五、菸品包裝警示圖文不得低於50％

現行法規第6條規定，菸品容器最大外表正反面，應以中文標示「吸菸有害健康」的警示圖文與戒菸資訊，且標示面積不得小於35%。而此次政院版原先提出警示圖文佔比不得低於85％，經朝野協商後改為不得小於50%。

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