他驚見「穿裙必過膝」女友抽屜有姐夫！「以為很純情」氣炸：假掰女

▲一位男網友無法接受另一半用成人玩具。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者謝欣辰／綜合報導

現代人性觀念逐漸開放，女性擁有「姐夫」也是稀鬆平常的事，但另一半能否接受呢？近期有位網友在《匿名公社》發表一篇以「假掰女」為題的文章，表示剛交了一個外表素雅、個性文靜的新女友，卻在她抽屜發現有各式姐夫，讓原PO又驚訝又憤怒，「我一直認為她是個什麼都不懂的純情女生」。

原PO說道，雖然沒有問過女友的情史，但從她平常素顏搭配眼鏡、黑長直髮、裙子一定穿過膝的外表和文靜的個性，打從心底認為是一個單純的女生，但現在卻在她房間抽屜發現各式姐夫的存在，讓原PO已經不確定女友的文靜是不是裝的？

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原PO繼續解釋，「因為在我的觀念裡，會用成人玩具的女人，都不是多正經的好女人」，也透露自己對女友是有感情的，但心裡真的接受不了這樣的她。原PO說道，當發現的時候，女友直接承認那些姐夫是她的，然後責怪原PO怎麼可以一進房間就翻她的抽屜，「有點沒禮貌吧」，原PO當下聽到三觀全崩潰，「妳是我女朋友，為何不能好奇開抽屜隨便看看，是在妳面前看，又不是偷偷看，妳用這種東西還有臉嫌我沒禮貌？」原PO表示，當場只想快點回家，不再與女友聯絡，並詢問網友，「我這樣做，會很過分嗎？」

貼文一出，網友一面倒噓爆，「賊嗎？翻人抽屜勒」，「明明就很沒禮貌啊」，「反應有點誇張，還好你沒耽誤她」，「尊重兩字，看來你還沒學會怎麼寫」，「亂翻人家抽屜還大言不慚，趕快放生那個女孩」，「就算是家人，沒經過我同意就亂翻我的抽屜，我會大抓狂」，「到底是誰假掰..藉著男友名義就能光明正大偷看隱私，這不是情緒勒索？？男友身份就能無上限擴權？」