送葬佛祖車「慶賀」分局長！黑幫派陣頭送行一路好走　下場出爐

▲朱姓男子得知竹東分局長將調職，竟顧喪事陣頭「慶賀」分局長一路好走。

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣1名朱姓男子，因不滿卡拉OK店常遭警方取締導致停業，得知竹東分局長江建忠將異動，竟以3萬7千元找來喪事陣頭，在分局外繞行，挑釁意味相當濃厚。新竹地方法院審理後，將朱男以侮辱公署罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬。

據判決書表示，朱男因新竹縣警局竹東分局長江建忠於在任期間，對竹東轄區內幫派經常活動處所，頻繁規劃勤務執行臨檢及專案掃蕩，致其心生不滿；在其得知分局長將調任後，9月15日下午找了禮儀社等陣頭，及改裝過的佛祖車沿路播放佛曲，並於車頭LED燈字幕還顯示「一路好走」字樣作為前導車。

隨後還有吉普車組成蜈蚣陣頭，並於車頭掛有「恭喜升遷」、「普天同慶」等字樣匾額，加上8人白獅團車輛等共20餘人之陣頭車隊，繞行新竹縣竹東鎮道路至竹東分局正門廣場前；沿途更有不知名的人士燃放鞭炮。朱男隨即下車於現場指揮蜈蚣陣頭繞行竹東分局前廣場1圈，並由白獅團成員穿上黑衣、白褲及黑鞋，在廣場前以喪禮習俗所使用。而竹東分局則於警局前以警車1輛與之對峙警戒，白獅表演結束後，再由蜈蚣陣頭繞行1圈後眾人始散去。

法官審理後認為，朱男有妨害公務侮辱公務員前科，竟猶仍不知警惕，僅因分局長對轄區內幫派活動頻繁臨檢及掃蕩，心生不滿，並於竹東分局廣場前指揮陣頭成員，以專用於喪禮祭拜之蜈蚣陣頭、白獅舞於竹東分局及警車前繞行表演，使不特定人均得以聞見，藉此對竹東分局表達不滿、鄙視、詛咒之意。

因此，法官認定，朱男足徵其輕視並挑釁國家公權力的敵對意識極深，法紀觀念顯有偏差，且已足以引起一般人民對於公署、其制度可靠性或可信賴性受到減損或破壞，最後依侮辱公署罪判刑4月，得易科罰金12萬。

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