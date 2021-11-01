　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雇送葬佛祖車「歡送」分局長！新竹男惹怒警政署長　淒慘下場曝光

▲「蜈蚣鼓+佛祖車」賀分局長榮陞　他見BUG狂笑：根本狂加分。（圖／讀者提供）

▲朱嫌請來蜈蚣鼓、佛祖車賀分局長「榮陞」。（圖／讀者提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新竹縣警局竹東分局長江建忠調任宜縣三星分局長，遭到地方勢力擺出蜈蚣鼓車和獅團相送，其中還有跑馬燈出現「一路好走」的佛祖車，挑釁意味濃厚。對此，主嫌朱男被依涉犯《刑法》侮辱公署罪，遭提起公訴。新竹地方法院近日判決指出，朱男為侮辱公署罪累犯，判刑4個月有期徒刑，可易科罰金12萬元。

根據判決書，35歲的朱男有公共危險、傷害、妨害公務等前科，先前因自己在竹東經營卡拉OK型的小吃店屢次遭竹東分局員警前往稽查，最後被迫關門大吉，心生不滿，於是在前分局江建忠離開前，花了3.7萬找蜈蚣鼓、醒獅團前往挑釁，隊伍中更有送葬場合才會出現的舞白獅，還有「一路好走」的佛祖車，引起警界高度關注。

▲▼賓士前導車車頭還以LED燈字幕顯示「一路好走」字樣。（圖／讀者提供）

▲賓士前導車車頭還以LED燈字幕顯示「一路好走」字樣。

除此之外，車隊還停靠在竹東分局大門前，由朱嫌下車指揮蜈蚣陣頭繞行竹東分局前廣場一圈，並以祭拜先人之白獅2隻表演舞獅，結束後再由蜈蚣陣遶行一圈後才離去，表達「讓你早日出殯」、「要把你送上山頭」及「掃除瘟神」等用意。

對此，新竹地檢署指出地方勢力當天的行為是無視公權力的囂張挑性行為，要盡快嚴辦以免引起模仿效應，而掃黑專責檢察官9月17日指揮新竹縣政府警察局刑事警察大隊、竹東分局，將涉案主嫌朱姓男子逮捕到案，訊後依朱男涉嫌侮辱公署，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准， 並提起公訴。

▲「送葬佛祖車」歡送分局長一路好走　侮辱公署被羈押！身分曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲本案共有9人遭傳喚到案說明，其中主嫌朱男羈押禁見。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹地院法官審理時指出，朱男先前就有妨害公務侮辱公務員的前科，如今又只因警方頻繁臨檢就心生不滿，找來獅隊、蜈蚣陣頭到竹東市區街道直至分局正門前挑釁，還在眾目睽睽之下指揮用於喪禮祭拜的蜈蚣陣頭、白獅舞等繞行表演，以此表達不滿、詛咒之意，已經明顯輕視並挑釁國家公權力。

法官認為，朱男對警方敵對意識甚深，法治觀念顯有偏差，足以影響民眾對於公署的信賴，加上他是侮辱公署罪累犯，因此判處有期徒刑4個月，得易科罰金。可上訴。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
3星二代登《全明星3》討論爆表　他被封史上最大咖
快訊／IKEA敦北「城市小巨蛋店」開幕日曝光
「3.4萬人」被鎖上海迪士尼　篩檢結果出爐
不是王家梁！許維恩被抓包「車上私會嫩弟」　親揭2人關係
工程師曝台積電「3缺點」血汗內幕　公司晚間回應了
余苑綺癌末熬50次化療 　近況驚呆網
快訊／白宮發言人確診　拜登PCR檢測結果出爐
快訊／高雄驚傳搶劫！持刀匪抓走大把鈔票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄驚傳搶劫！持刀匪大喊：不要動　抓走收銀機大把鈔票

送葬佛祖車「慶賀」分局長！黑幫派陣頭送行一路好走　下場出爐

雇送葬佛祖車「歡送」分局長！新竹男惹怒警政署長　淒慘下場曝光

驚險追捕畫面曝！通緝犯瞎掰遭揭穿　大馬路玩命狂奔下場超慘

有錢就囂張！國際社團社長逼車6公里　被捕自爆：和老婆吵架

悍匪遭警擊斃解剖出爐！子彈貫穿「心肝肺頭」　身中16槍家屬無言

日月潭電撈魚虎3.4萬尾創新高　漁民憂更多漏網魚爆繁殖潮

高雄城中城大火再究責！消防、工務局再懲13人　全拔官調職

《夫妻的世界》真實畫面曝！年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

竹聯幫東堂7煞闖修車廠！持衝鋒槍洗劫　警攻堅抓人主謀收押

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

快訊／高雄驚傳搶劫！持刀匪大喊：不要動　抓走收銀機大把鈔票

送葬佛祖車「慶賀」分局長！黑幫派陣頭送行一路好走　下場出爐

雇送葬佛祖車「歡送」分局長！新竹男惹怒警政署長　淒慘下場曝光

驚險追捕畫面曝！通緝犯瞎掰遭揭穿　大馬路玩命狂奔下場超慘

有錢就囂張！國際社團社長逼車6公里　被捕自爆：和老婆吵架

悍匪遭警擊斃解剖出爐！子彈貫穿「心肝肺頭」　身中16槍家屬無言

日月潭電撈魚虎3.4萬尾創新高　漁民憂更多漏網魚爆繁殖潮

高雄城中城大火再究責！消防、工務局再懲13人　全拔官調職

《夫妻的世界》真實畫面曝！年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

竹聯幫東堂7煞闖修車廠！持衝鋒槍洗劫　警攻堅抓人主謀收押

樂團解散變「內衣大亨」！　隔15年再出輯：當白紙重新來過

中遠海控前三季獲利破台幣3千億　董事長許立榮急流勇退、萬敏接班

熊貓外送員遭6警撲倒　警局前「暴走原因」曝光

胡瓜不知兒參賽！3星二代登《全明星3》討論爆表　他被封史上最大咖

直言評《斯卡羅》掀熱論　黃秋生再發聲：一面倒讚美比批評更可疑

爆米花／U23陳宇宏先發好投　前獅隊林志祥猛打賞

【英語多益通】巴菲特最「慷慨」馬斯克超「小氣」　英文怎麼說

玩到一半...「3.4萬人」被鎖上海迪士尼篩檢　結果出爐

「南投玩很大」加碼抽旅宿福袋　11／12直播抽出雲品總統套房得主

快訊／IKEA敦北「城市小巨蛋店」開幕日曝光　11／30對外迎客有彩蛋！

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

社會熱門新聞

24歲男開聯結車「國道上睡著」！1女身體斷2截慘死

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

成人網站被抄！查扣2745部A片　老闆下場慘了

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

高中生跑步撞倒老婦陷昏迷　家屬控體育處推諉

即／耐斯集團總裁陳哲芳「心肌梗塞」家中辭世！　享壽81歲

壯男打第一劑AZ險死　簽切結書打第二劑隔天亡

逼彰化500警加行員私LINE！警眷怒：手機都銀行美眉

檢舉人魔「性侵分屍女保險員」　7個月後他也慘遭分屍

年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

人妻見老公好友狂吐…好心拍背慘遭「深巷性侵」崩潰

台中男舉槍自戕　遺體有毒品反應器捐被拒

電話撩妹聽到「爆哭聲」！她慘遭性侵…追求男急報警

獨／20歲粗工拚生計卻遭虐殺　坎坷身世曝

更多熱門

相關新聞

佛祖車送分局長一路好走　民俗專家曝惡毒陣頭詛咒

佛祖車送分局長一路好走　民俗專家曝惡毒陣頭詛咒

新竹縣警局竹東分局長江建忠調任宜縣三星分局長，竹縣地方人士以「蜈蚣鼓+送葬佛祖車＋白獅白龍」挑釁，還在分局門口放鞭炮「恭喜升遷、普天同慶」，引起警界高度關注。對此，民俗專家廖大乙表示，掃瘟疫、送瘟神走，也有送往生者到西方極樂世界，詛咒人家出殯之意，相當惡毒。

起底「送葬佛祖車」藏鏡人黑歷史

起底「送葬佛祖車」藏鏡人黑歷史

調任遭竹縣地方人士挑釁　三星分局長回應了

調任遭竹縣地方人士挑釁　三星分局長回應了

蜈蚣鼓+送葬隊挑釁　警盯上竹縣黑幫

蜈蚣鼓+送葬隊挑釁　警盯上竹縣黑幫

蜈蚣鼓陣賀分局長榮陞　他見BUG笑：青天再世

蜈蚣鼓陣賀分局長榮陞　他見BUG笑：青天再世

關鍵字：

竹東分局江建忠

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

24歲男開聯結車「國道上睡著」！1女身體斷2截慘死

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

男星離婚「美麗前妻出櫃」

更多

最夯影音

更多
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面