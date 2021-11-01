雇送葬佛祖車「歡送」分局長！新竹男惹怒警政署長　淒慘下場曝光

▲朱嫌請來蜈蚣鼓、佛祖車賀分局長「榮陞」。（圖／讀者提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新竹縣警局竹東分局長江建忠調任宜縣三星分局長，遭到地方勢力擺出蜈蚣鼓車和獅團相送，其中還有跑馬燈出現「一路好走」的佛祖車，挑釁意味濃厚。對此，主嫌朱男被依涉犯《刑法》侮辱公署罪，遭提起公訴。新竹地方法院近日判決指出，朱男為侮辱公署罪累犯，判刑4個月有期徒刑，可易科罰金12萬元。

根據判決書，35歲的朱男有公共危險、傷害、妨害公務等前科，先前因自己在竹東經營卡拉OK型的小吃店屢次遭竹東分局員警前往稽查，最後被迫關門大吉，心生不滿，於是在前分局江建忠離開前，花了3.7萬找蜈蚣鼓、醒獅團前往挑釁，隊伍中更有送葬場合才會出現的舞白獅，還有「一路好走」的佛祖車，引起警界高度關注。

▲賓士前導車車頭還以LED燈字幕顯示「一路好走」字樣。

除此之外，車隊還停靠在竹東分局大門前，由朱嫌下車指揮蜈蚣陣頭繞行竹東分局前廣場一圈，並以祭拜先人之白獅2隻表演舞獅，結束後再由蜈蚣陣遶行一圈後才離去，表達「讓你早日出殯」、「要把你送上山頭」及「掃除瘟神」等用意。

對此，新竹地檢署指出地方勢力當天的行為是無視公權力的囂張挑性行為，要盡快嚴辦以免引起模仿效應，而掃黑專責檢察官9月17日指揮新竹縣政府警察局刑事警察大隊、竹東分局，將涉案主嫌朱姓男子逮捕到案，訊後依朱男涉嫌侮辱公署，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准， 並提起公訴。

▲本案共有9人遭傳喚到案說明，其中主嫌朱男羈押禁見。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹地院法官審理時指出，朱男先前就有妨害公務侮辱公務員的前科，如今又只因警方頻繁臨檢就心生不滿，找來獅隊、蜈蚣陣頭到竹東市區街道直至分局正門前挑釁，還在眾目睽睽之下指揮用於喪禮祭拜的蜈蚣陣頭、白獅舞等繞行表演，以此表達不滿、詛咒之意，已經明顯輕視並挑釁國家公權力。

法官認為，朱男對警方敵對意識甚深，法治觀念顯有偏差，足以影響民眾對於公署的信賴，加上他是侮辱公署罪累犯，因此判處有期徒刑4個月，得易科罰金。可上訴。