三中案是單純刑事案件　台高檢：勿以政治語言進行操作

▲台灣高等法院檢察署。（圖／取自GOOGLE地圖）

記者陳崑福／台北報導

台灣高等檢署今(1)日針對10月31日王健壯先生於媒體所發表「…幹嘛急著跳進戰場」一文，內容與事實不符，誤導國人，並影響機關名譽，發表聲明澄清，強調高檢署從未主動發表有關三中案新聞稿，而是面對媒體記者詢問，就三中問題被動回答。

台高檢署呼籲，三中案為單純之刑事案件，期待各界尊重司法，勿以政治語言進行操作，以免斲傷司法威信。

台高檢澄清表示，台北地方法院於110年10月27日對三中案為一審宣判當日，台高檢署並未就該案發布任何新聞稿，此於台高檢署網站即可輕易查明，即使詢問曾與台高檢署聯繫之司法記者亦可得知，王先生所撰上開文章顯然與事實不符，其身為知名之新聞評論作者，更應深諳媒體查證之道，應就上開撰文不實之處，予以更正，以負文責，並維公信力。

台高檢指出，中華民國國庫能依三中案起訴書向中影公司取回新台幣9億5千萬元入庫，並追回「梅花」、「八百壯士」、「飲食男女」、「人間四月天」等330部屬於國人共同記憶，並耳熟能詳之電影、戲劇作品版權返還國庫，台北地檢檢察官功不可沒，惟上開文章仍指「北檢起訴書… 都是政治語言，也屬揣測之詞」，該案起訴之正當性，相信國人自有公評。