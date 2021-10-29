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三中案一審無罪檢方將提上訴　趙少康批：草率起訴應處分

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

前總統馬英九涉三中案一審判決無罪，不過卻傳出檢方將提起上訴。對此，中廣董事長趙少康抨擊，依法檢察官對偵查對象的有利不利證據都要公平考量，但北檢顯然從頭到尾就是要起訴馬英九，就是要入馬英九於罪，若這樣任意草率起訴，造成當事人頻頻跑法院出庭，財務及身心壓力鉅大，豈不太過傷天害理？

趙少康指出，特偵組經過多年偵辦，對三中案「偵結」未起訴。蔡英文當選後，台北地檢署又為了政治重啟調查，以洋洋灑灑700多頁起訴書起訴馬英九。依法檢察官對偵查對象的有利不利證據都要公平考量，但北檢顯然從頭到尾就是要起訴馬英九，就是要入馬英九於罪，很多起訴理由都讓人哭笑不得。

趙少康舉例，譬如檢察官說馬英九就算在廣電法限期前不處理三中，也沒什麼了不起，想想看，如果馬英九真像檢察官說的不限期處理三中，不被民進黨罵死才怪；檢察官又說馬英九是為了提升自己的形象才處理三中，馬英九是國民黨主席，提升形象對國民黨有什麼不好？連這些正面的事都變成馬英九的罪名，北檢的心態實在大有問題。難怪會被說是「政治追殺」、「政治起訴」。

趙少康認為，雖然「法律之前人人平等」，但馬英九到底做過兩屆總統，他如果被判有罪一定是國際重要新聞，要起訴一個前總統，證據一定要紮實，犯行一定要確鑿，檢察官偵辦無論是哪位前總統的案件，一定要謹慎小心，要有十足的把握才能起訴，這其實也是偵辦一般人民案件的基本態度，怎麼能像這樣心懷報復，草率起訴？

趙少康說，馬英九被起訴後，論功行賞，北檢邢泰釗檢察長升高檢署檢察長、王鑫健主任檢察官升高檢署檢察官、陳宗豪檢察官升主任檢察官、黃育仁檢察官升主任檢察官，並獲頒108年行政院傑出公務人員獎。而特偵組當初將三中案簽結（不予起訴）的檢察官蔡鴻仁，最後黯然離開法務部，調桃園地檢署檢察官。

趙少康諷刺，民進黨還真是「賞罰分明」啊！這是什麼樣的負面示範？當初起訴馬英九的檢察官被地院重重打臉，ㄧㄧ反駁北檢的起訴理由，這些高升的檢察官胡亂起訴，浪費司法資源，都應該受到降級處分，不應該因為政治正確而加官晉爵。

趙少康強調，現在北檢執意上訴馬英九，只要高等法院的法官立場公正、邏輯清楚，都不會判馬英九有罪，如果上訴的結果馬英九還是無罪，這些不顧北檢形象一意孤行的檢察官都應該受到嚴厲處分，才合乎公道正義。否則檢察官運用龐大國家資源，為了迎合上級或恣意遂行個人意識型態，羅織追殺政治立場不同的人士，任意草率起訴，造成當事人頻頻跑法院出庭，財務及身心壓力鉅大，豈不太過傷天害理？

根據《自由時報》報導，台北地檢署已針對上訴做準備，待正式收到一審判決書後，北檢檢察長林邦樑將主持專案會議，收判後20日上訴期限內將正式提起上訴。

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