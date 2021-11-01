王浩宇嘆「對桃園蠻失望的」　堅持轉戰高雄參選市議員

▲前桃園市議員王浩宇近日搬家到高雄三民區，打算投入明年的市議員選舉。（翻攝自王浩宇臉書）

圖文／鏡週刊

前桃園市議員王浩宇今年1月遭提罷免投票通過後解職，日前宣布他搬家到高雄，預計投入明年高雄三民區的市議員選戰。但他昨（10/31）晚在臉書透露，其實他還是可以在桃園選議員，只是他對桃園蠻失望的，因此還是打算在高雄參選。

王浩宇原是桃園市中壢區的議員，但在今年1月的罷免投票中，他被以92.23%的同意票數罷免下台，事後他離開桃園，搬到台東，前陣子又傳出他要轉戰高雄參選的消息，他自己也坦言此事。

王浩宇昨天正式搬家到高雄三民區，他前一天在臉書po文表示，本來想低調準備、默默開始跑基層，但還是受到太多關注。他認為就算身為民進黨，在高雄也沒有真正容易的選戰，黨內外的挑戰還是很多，因此必須用盡全力爭取支持，「被批評資源回收、投機什麼的當然會難過，到陌生的選區還非常緊張。」

▲王浩宇表示他對桃園蠻失望的。（翻攝自王浩宇臉書）

在桃園失利的王浩宇，打算轉往高雄力拚東山再起，其中理由是因為《公職人員選罷法》規定，被罷免人4年內不得為同一公職人員候選人，因此他無法直接在桃園參選下一次的議員，但情況似乎和他想的不太一樣。

王浩宇說，他一直以為他不能選桃園市議員，但他昨接獲通知，表示中選會和內政部討論後，依參政權限制最小原則決定，他下一屆就可以選桃園市議員了，言下之意只是不能在中壢區參選。

他透露，民調評估顯示，自己在桃園區、平鎮區，甚至楊梅區都有很高的勝選機會，也有長輩徵詢他換區參選的意願，可是他已不想留在桃園，直言「我對桃園其實是蠻失望的，因此會留在高雄參選。」

王浩宇的支持者對於他在中壢遭到罷免仍感不捨，紛紛留言為他叫屈，認為他是被反對陣營霸凌才被罷免，因此也表示支持他到民進黨較有優勢的地方參選比較安全，不過也有人希望他可以留在北部或回到桃園，為桃園鄉親服務。



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