　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王浩宇嘆「對桃園蠻失望的」　堅持轉戰高雄參選市議員

前桃園市議員王浩宇近日搬家到高雄三民區，打算投入明年的市議員選舉。（翻攝自王浩宇臉書）

▲前桃園市議員王浩宇近日搬家到高雄三民區，打算投入明年的市議員選舉。（翻攝自王浩宇臉書）

圖文／鏡週刊

前桃園市議員王浩宇今年1月遭提罷免投票通過後解職，日前宣布他搬家到高雄，預計投入明年高雄三民區的市議員選戰。但他昨（10/31）晚在臉書透露，其實他還是可以在桃園選議員，只是他對桃園蠻失望的，因此還是打算在高雄參選。

王浩宇原是桃園市中壢區的議員，但在今年1月的罷免投票中，他被以92.23%的同意票數罷免下台，事後他離開桃園，搬到台東，前陣子又傳出他要轉戰高雄參選的消息，他自己也坦言此事。

王浩宇昨天正式搬家到高雄三民區，他前一天在臉書po文表示，本來想低調準備、默默開始跑基層，但還是受到太多關注。他認為就算身為民進黨，在高雄也沒有真正容易的選戰，黨內外的挑戰還是很多，因此必須用盡全力爭取支持，「被批評資源回收、投機什麼的當然會難過，到陌生的選區還非常緊張。」

前桃園市議員王浩宇近日搬家到高雄三民區，打算投入明年的市議員選舉。（翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇表示他對桃園蠻失望的。（翻攝自王浩宇臉書）

在桃園失利的王浩宇，打算轉往高雄力拚東山再起，其中理由是因為《公職人員選罷法》規定，被罷免人4年內不得為同一公職人員候選人，因此他無法直接在桃園參選下一次的議員，但情況似乎和他想的不太一樣。

王浩宇說，他一直以為他不能選桃園市議員，但他昨接獲通知，表示中選會和內政部討論後，依參政權限制最小原則決定，他下一屆就可以選桃園市議員了，言下之意只是不能在中壢區參選。

他透露，民調評估顯示，自己在桃園區、平鎮區，甚至楊梅區都有很高的勝選機會，也有長輩徵詢他換區參選的意願，可是他已不想留在桃園，直言「我對桃園其實是蠻失望的，因此會留在高雄參選。」

王浩宇的支持者對於他在中壢遭到罷免仍感不捨，紛紛留言為他叫屈，認為他是被反對陣營霸凌才被罷免，因此也表示支持他到民進黨較有優勢的地方參選比較安全，不過也有人希望他可以留在北部或回到桃園，為桃園鄉親服務。


更多鏡週刊報導
馬英九稱「封存核四是為了重啟」　綠委痛批：侮辱人民智商
王浩宇捲土重來選議員？　四叉貓po文意外洩露參選地點
【刪Q掀藍綠PK】蔡英文徵召誰補選？　在地議員表態「力挺林靜儀醫師」

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
人妻KTV歡唱！　慘遭老公好友性侵
直擊／王必勝爆不倫！美女正宮正常看診　見病患熱情打招呼
7大餐飲超狂「買1送1」優惠來了　吃牛排免費送豬肋排
獨／孫德榮「鬼門關走2次」：我錯了！　再慢恐救不回
陸24歲知名女網紅　驚傳遭情殺身亡
瑞莎揭台灣全國賽黑幕　網痛批：想害死孩子
什麼東西只跌不漲？　鄉民點「3物」最慘是它

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳椒華替公務員合理兼職請命　考試院允諾近期內提修法

王浩宇嘆「對桃園蠻失望的」　堅持轉戰高雄參選市議員

3Q粉看不下去！報復性捐款湧基進黨　1個原因拒收五倍券

阿滴也朝聖的影片！網敲碗連勝文solo　前外交官：慘不忍睹

等中央點頭！北市疫苗護照準備上路　黃珊珊：盼八大復業「同時使用」

民進黨公投「政治話術」曝光　他轟：別低估人民智慧

蔡英文下達4大公投案軍令狀　黨籍立委總動員辦地方說明會

日本眾議院選舉落幕第一大黨出爐　外交部賀：期待深化雙邊友好

快訊／台灣疫苗涵蓋率新目標出爐　今年底第一劑75%　第二劑拼60%

快訊／指揮中心曝境外移入病例新增「Delta AY.4.2」　台灣風險高

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

陳椒華替公務員合理兼職請命　考試院允諾近期內提修法

王浩宇嘆「對桃園蠻失望的」　堅持轉戰高雄參選市議員

3Q粉看不下去！報復性捐款湧基進黨　1個原因拒收五倍券

阿滴也朝聖的影片！網敲碗連勝文solo　前外交官：慘不忍睹

等中央點頭！北市疫苗護照準備上路　黃珊珊：盼八大復業「同時使用」

民進黨公投「政治話術」曝光　他轟：別低估人民智慧

蔡英文下達4大公投案軍令狀　黨籍立委總動員辦地方說明會

日本眾議院選舉落幕第一大黨出爐　外交部賀：期待深化雙邊友好

快訊／台灣疫苗涵蓋率新目標出爐　今年底第一劑75%　第二劑拼60%

快訊／指揮中心曝境外移入病例新增「Delta AY.4.2」　台灣風險高

陳椒華替公務員合理兼職請命　考試院允諾近期內提修法

LIVE／美再贈150萬劑莫德納「如何規畫」　指揮中心最新說明

永聯物流開發攜手聯華神通集團　斥資20億元打造新世代智慧物流園區

彰化警「金勤區」加Line阻詐惹反彈　副局長攤數據：SOP沒有錯

這哪招！葛蘭基代打敲安　貝克奇葩調度創百年難得紀錄

北市Q3預售建案實登59件　 北投申報量跑第一

人妻每晚「窗前入浴」透出全裸身影　她羞爆：白天看得更清楚

森崴能源上市競拍！湧近4萬張搶標　預計15日轉上市

王浩宇嘆「對桃園蠻失望的」　堅持轉戰高雄參選市議員

陳昇罹口腔癌認「像被雷打到」　宣佈重啟跨年演唱會...成全台第一槍！

政治熱門新聞

2024總統位誰最適合？　吳子嘉揭民調分析：這個人是關鍵

快訊／外交部前部長歐鴻鍊病逝　享壽81歲

何博文認沒當兵　他拿韓星打臉

感謝美再贈150萬劑莫德納　蔡英文：展現台美真朋友情誼

重啟核四、藻礁反三接公投　卓冠廷：侯友宜、盧秀燕應主動表態

周玉蔻嗆顏清標：有種斬雞頭發誓啊！

快訊／美宣布再贈台150萬劑莫德納疫苗　華航運送

快訊／國民黨夜宿凱道49天碰到程咬金　路跑、文化局已申請4天路權

美贈台150萬劑莫德納　蕭美琴曝貨機照

美國援台累計400萬劑莫德納　總統府：真朋友

「陸威專案」美軍特戰合作組　第三梯抵台時間曝

快訊／4大公投過關門檻估5百萬票　2018十項公投有7案成功闖關　　

趙少康赴凱道　遭反核教授嗆辯論

美贈150萬劑莫德納明下午1點抵台　外交部：由衷感謝

更多熱門

相關新聞

吳宗憲po影片洩戀情！温嵐激吻男友被拍

吳宗憲po影片洩戀情！温嵐激吻男友被拍

近年都在中國發展的温嵐，感情世界一直成謎，雖與前經紀人安培緋聞傳了多年，但她始終不認。沒想到竟被吳宗憲上傳的一段影片曝光男友真實面相！吳宗憲日前po出今年3月憲憲家族過往藝人齊聚K歌的影片，畫面中可見温嵐和她身後的一名男子互動親密，還忘情回頭獻上一吻，顯見這段戀情已不是祕密。

王浩宇明天搬高雄！　參戰黨內議員初選爭第4席

王浩宇明天搬高雄！　參戰黨內議員初選爭第4席

美國獵人遭大腳怪攻擊　叢林死鬥逃生惡夢纏身2年

美國獵人遭大腳怪攻擊　叢林死鬥逃生惡夢纏身2年

王浩宇預測四大公投案　「這兩案」有機會贏！

王浩宇預測四大公投案　「這兩案」有機會贏！

豹媽媽「1打2覺得累」！雙胞胎黑豹寶寶影片萌又暖

豹媽媽「1打2覺得累」！雙胞胎黑豹寶寶影片萌又暖

關鍵字：

鏡週刊王浩宇

讀者迴響

熱門新聞

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

吳宗憲po影片洩戀情！温嵐激吻男友被拍

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

辜莞允野外脫了！

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

更多

最夯影音

更多
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面