美國獵人遭大腳怪攻擊　叢林死鬥逃出惡夢連2年

美國路易斯安那州的一位獵人帕特里克（Patrick），日前登上超自然Podcast電台節目Sasquatch Chronicles受訪時，透露自己曾在多年前，在深山遭到一頭大腳怪攻擊。

圖文／鏡週刊

據外媒報導，帕特里克某次上山打獵時，遭到一頭8英尺（約2.4公尺）的大腳怪攻擊，他最初以為僅是一隻鹿，但他爬上山坡後，清楚看見對方魁武的身型，及全身毛茸茸的外表，才意識到「看到不該看的東西了。」之後大腳怪不斷朝他發動攻擊，甚至連根拔起了多棵樹木，朝向他不斷丟擲，兩人就在叢林中互相追逐。

帕特里克也回憶：「牠在樹叢間跳上跳下，動作非常的敏捷，當陽光照映在牠身上時，我看得出肌肉非常發達，也能看到牠的棕紅色長髮，甚至能看到頭髮的分叉。」強調是自己親眼所見，絕非憑空杜撰。

他也坦言對方行動迅速，自己曾多次被大腳怪追上，但不知是不是因手上有獵槍，讓牠未再進一步發動攻擊，最後帕特里克從一座山坡跳下，並在過程中摔傷了腳踝後，才趕緊開卡車逃離，但此事對他帶來很大的打擊，疑似為此罹患了創傷後壓力症候群（PTSD），整整2年無法闔眼睡覺，或是經常做惡夢，夢到自己仍在那片樹林中逃竄，直到日後透過心理諮商，情況才有所改善。

大腳怪（Bigfoot）又稱北美野人，是北美洲民間傳說中的一種神祕生物，據稱棲息在偏遠的叢林中，主要範圍在美國太平洋西北地區、加拿大不列顛和哥倫比亞等地區，大腳怪多半被描繪成是一種體型巨大、毛茸茸的猿人，有些專家認為這種生物其實遍布全球，例如喜馬拉雅山的雪人、澳洲的幽威巨人（Yowie）以及中國湖北省的野人等。



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