G20落幕　義大利政府首度向中國關切台海情勢

▲義大利總理德拉吉（Mario Draghi）。（圖／路透）

文／中央社記者黃雅詩羅馬1日報導

G20羅馬峰會昨天落幕，地主國義大利政府在會議期間首度向中國公開關切台灣海峽緊張情勢，呼籲中國以對話、非衝突手段解決兩岸問題，並提及香港、新疆人權遭壓迫問題。

義大利安莎通訊社（Ansa）昨天報導，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）利用會議空檔與中國外交部長王毅會談，議題包括中義雙邊合作、歐洲聯盟（EU）與中國關係，以及「重啟人權問題對話」。報導引述義大利總理府表示，德拉吉也和王毅談到阿富汗與「印太地區安全問題」。

報導未詳述德拉吉在會談中所指「人權問題」與「印太地區安全議題」具體牽涉的國家、地域。

不過根據義大利外交部聲明稿，外長迪馬尤（Luigi Di Maio）29日與王毅會談時明確表示，對於台灣議題，義大利政府很關切台灣海峽緊張局勢，希望兩岸能對話與情勢和緩。

義大利外交部聲明稿提到，迪馬尤「特別強調」義大利對新疆和香港人權問題的擔憂，希望中國能和歐盟恢復有關人權問題的高階對話。

這是義大利外交部官網首度公開宣告對台海緊張局勢的關切。相較義大利在雙邊外長會後新聞稿內高調提及「香港」、「新疆」、「台灣」等敏感議題，中國官媒新華社對中義外長會晤的報導，則隻字未提人權、台海緊張等談話內容，僅簡短描述「中義將加強實質合作」。

義大利外交部表示，迪馬尤向中國強調恢復雙邊直航的重要性，盼雙邊加強能源、環境等領域的合作，迪馬尤也請中國協助解決義大利家庭收養中國兒童手續上的困難。

義大利外交部表示，中義外長針對阿富汗情勢深入討論，義大利重申捍衛人權、打擊恐怖主義的重要性，雙方還談到生物多樣性等環境保護議題。