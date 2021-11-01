政府打房「打到房價大暴漲」！　鄉民看1數據噴淚：發生什麼事

▲台灣房價第三季突暴漲！話題引鄉民熱議。（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

買房是現代人的終極難題，不過國內房價持續飆漲，年輕人若想要靠自己買房變得越來越困難！對此，就有網友指出，內政部公布的房價指標在今年第三季突然直線飆升，讓他不禁納悶詢問眾人「最近有發生什麼大事嗎？怎麼突然房價就暴漲了？」貼文曝光後，立刻引起熱議。

有一名網友近日在批踢踢八卦板發文指出，「內政部最近公布的今年（2021年）房價指數，在第三季突然整個暴漲，漲到誇張、漲到飛天欸，不懂耶，最近有發生什麼大事嗎？怎麼突然房價就暴漲了？是疫情變好了？但是疫情變差的時候房價也在漲啊，只是沒有像這樣暴漲而已，漲成這樣差一季買房的人直接虧好幾百萬了吧，最近房價突然暴漲，到底是發生什麼事？」

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▲房價突暴漲！話題引鄉民熱議。（圖／免費圖庫）

貼文曝光後，立刻引起網友紛紛哀怨表示，「這政府還說物價沒漲，人一生花費最多的東西漲成這樣」、「一個國家的房價不合理，問題一定出在政府」、「房市三箭射到囉，到民眾頭上就是了」、「20年經濟最好，不漲才奇怪」、「感謝蔡英文讓有房的人民資產翻倍」、「蔡英文：這四年你來 你買得起房嗎？」、「這就是民進黨式打房啊」、「政府擺爛無作為，放任炒房」、「房地合一2.0直接加價賣?」、「台灣的經濟成長，只有房價會讓你有感」。

不過也有許多網友點出房價飛漲背後的可能原因，紛紛回應「通膨來了，不買房，錢就縮水了」、「通膨時代現金就是垃圾」、「疫情期間各國政府不斷印鈔，資金沒處去只好投到房地產裡頭！疫情下世界的貧富差距在光速拉開」、「資金從股市跑去房市」、「美國爸爸亂印錢搞死大家，市場上一堆錢」。

針對房價不斷上漲，有網友就分析，「台灣經濟今年成長要衝6%，去年也是全球領先，這麼好的經濟房價不漲正常嗎？而且這麼快的成長，也讓大家對未來更有信心，房價再多漲上一點理所應當。你的社會位置在哪，你就該住在什麼樣的房子裏。哪天經濟危機，房價大跌，可能你吃飯都困難，遑論買房了。」

▼全國2021年可能成交指數。（圖／內政部不動產資訊平台）