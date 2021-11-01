快訊／美再贈「150萬劑莫德納」下午抵台　指揮中心14時說明

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫苗準備進入第13輪，昨晚再確定美國將再贈送150萬劑莫德納，讓不少莫德納孤兒相當興奮，而疫苗也預計今天下午1點抵台。另外，第13輪也開放BNT和AZ第一、二劑預約，並沒有如先前推測的開放混打。最新疫苗接種政策將由指揮中心下午2點說明。

美國贈送台灣150萬劑的莫德納昨31日從肯塔基州的路易維爾（Louisville）由華航班機運出。我駐美代表蕭美琴也於臉書分享華航貨機準備起飛的照片並指出，還好世界有「善循環」，有「良善的力量」，讓台灣不孤單。

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美國在臺協會（AIT）表示，期待美國政府捐贈的150萬劑莫德納疫苗將於11月1日抵達台灣，很高興能夠在六月份所捐贈的250萬劑疫苗後，再增加捐贈劑量，「這些疫苗的捐贈展現了我們對台灣的承諾，台灣是個具有活力的民主社會、我們重視的夥伴及可信任的朋友。」預計班機在下午1點抵台。

另外，第13輪疫苗開放BNT和AZ第一、二劑預約，BNT第1劑符合資格對象為12歲以上（2009/11/5(含)前出生）；BNT第2劑是10/8(含)前已接種BNT第1劑18歲以上（2003/1231(含)前出生）。BNT預約時間為11/3上午10時至11/4中午12時，施打期間則是在11/5~11/12。

AZ第1劑為50歲以上(1971/12/31(含)前出生）；AZ第2劑是8/27(含)前已接種AZ第1劑18歲以上（2003/11/5(含)前出生），預約時間為11/3下午2時至11/4中午12時，施打期間則是在11/5~11/12。