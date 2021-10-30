雙11購物節正是升級家電的好時機！富及第週週抽100%現金回饋

▲富及第雙11買指定家電就送誠意十足的禮券，還能週週抽100%現金回饋。（圖／富及第提供）



消費中心／綜合報導

一年一度的年底購物季如火如荼地開跑，但最讓人瘋狂的莫過於雙11購物節！每到雙11前夕，各大電商平台就會紛紛祭出超殺優惠，一整年下來該補貨該囤貨該享受該犒賞自己的，通通都在這時候買好買滿最划算，更有許多雙11速刷手們會在網路上分享購物策略，為了在第一時間搶到品牌優惠，千萬別忘記設定好鬧鐘、把喜歡的商品事先加入購物車，活動時間一開始馬上就可以刷卡入手，迎戰雙11，你準備好了嗎？

除了電商平台每每都在雙11開闢大規模戰場，各品牌優惠更是給得不手軟，雙11也是更換和升級家電的好時機，給家人更舒適的生活就從換掉舊家電開始！鐵粉眾多的家電品牌富及第雙11限定加碼活動讓消費者超有感，活動期間於指定電商平台購買富及第雙11指定家電，就可享贈禮抽獎資格，PChome線上購物、ETMall東森購物、生活市集、富及第官網送7-11超商禮券；momo購物網、yahoo!購物中心、friDay購物則贈通路幣，週週登錄再抽100%現金回饋，誠意十足的雙11限定優惠，讓消費者摩拳擦掌準備好要刷一波。

富及第FRIGIDAIRE為美國百年廚房設備品牌，致力於設計出更加高效節能且省時便利的家電，簡約大器的外觀設計可搭配各式居家風格，體現專屬於你的生活氛圍與時尚品味，更因此成為重視居家質感的人入手家電時的首選。無論是冷凍櫃、變頻洗脫烘滾筒洗衣機或是洗碗機，皆有不少忠實擁護者，也是讓居家生活更加輕鬆的好幫手。

後疫情時代人人開始「自煮管理」，原本以為不存在的料理魂都被激發出來，為了更妥善保存食材，許多家庭都出現添購冷凍櫃的需求，也有人用過才發現「回不去了」，畢竟，要讓冰箱裡的每一個食材都能擁有尊嚴地好好待在冰箱裡，並不是一件容易的事，在冰箱內發揮「空間管理大師」的精神之餘，爆滿的食材憋屈地待在冷凍庫中，讓人看了好不忍心，而富及第冷凍櫃的窄身設計，不僅讓冰箱內的食材能有自己的安身之所，你的居家空間也可以一起被好好管理。

▲富及第低溫無霜冷凍櫃260L大容量可以滿足各種存放需求，還能自行搭配冷藏櫃變成對開冰箱。（圖／翻攝自小胖盈的花椒人生）

富及第低溫無霜冷凍櫃具有20道出風口，急速均勻的降溫功能讓食材能快速冷凍保鮮，感應式低溫化霜技術不怕冰箱結霜難清理，直立式260L大容量加上多元系統收納，可以滿足各種存放需求，還能依照家中空間及使用需求自行搭配冷藏櫃變成對開冰箱，是彈性十足的神隊友。

常常開伙自然也會伴隨著洗碗洗到懷疑人生的後遺症，經常聽到入手的人分享「洗碗機造福整個家庭」的神奇故事，添購一台洗碗機不但在生活中更省時省力，也能有效促進家庭和諧。無論是自己下廚還是招待親朋好友，多幾個碗盤雖然不是問題，但吃飽喝足後誰要洗碗就是大問題，尤其是天氣轉涼之後，要在飽餐一頓後把雙手泡進油膩膩的水槽，還要遭受冷冰冰的水的衝擊，絕對需要再三深呼吸，尤其是碰上難洗的碗盤，更令人感到不快。

▲桌上型洗碗機輕巧不佔空間，吃飽喝足後再也不用為了誰該洗碗而爭論。（圖／翻攝自貴婦莉亞時尚遊）

富及第桌上型智慧洗碗機大小輕巧，一般人家中廚房空間都頗有限，55公分寬、44公分高，安裝在流理台上也不至於佔空間。12+1道洗滌噴口，一樣的用水量可以將碗盤洗得更乾淨，雙溫快洗適用於不同類型的碗盤，且具有自我清潔功能，不用擔心碗盤洗乾淨後卡有殘渣，簡約的黑白外觀無論獨立擺放或嵌入式安裝都很百搭。

疫情以來也讓大家更重視環境及衣物清潔的重要性，經常洗衣服晾衣服就知道，如果家中換洗衣物量大，把衣服丟進洗衣機、等待衣服洗好、晾曬完畢，這個行程有時候甚至要耗掉一整個下午，要擁有更chill的生活，一台洗脫烘滾筒洗衣機是必備關鍵。

▲富及第Wifi智能變頻洗脫烘最快一小時就能完成形成，除皺功能讓襯衫直接丟進去也能平平整整。（圖／翻攝自阿云帶你遊逮丸）



富及第Wifi智能變頻洗脫烘的急速設計，最快一小時就可以完成所有行程，加上APP共有18種洗衣行程，各類衣物都能輕鬆應付，晚上睡前把衣物丟進洗衣機，早上起床就有香香暖暖的乾淨衣服可穿，完全是懶人福音，MINI行程讓少件衣物不用再等待數日，即丟即洗想穿就穿，即將迎來冬天的冷空氣，不想再站在陽台被冷風吹，入手一台富及第變頻洗脫烘滾筒洗衣機就對了。

知識文

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