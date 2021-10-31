快訊／日媒民調預測「岸田文雄繼續執政」！執政聯盟可望獲過半席次

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）

文／中央社東京31日綜合外電報導

日本今天完成眾議院大選投票，目前正進行開票作業。各主要日媒根據各自進行的出口民調等預測，自民黨與公明黨組成的執政聯盟可望獲得過半數席次，首相岸田文雄將繼續執政。

日本今天完成眾議院大選投票，預計11月1日凌晨將可得知大致結果，但各日媒已紛紛報導自行進行的出口民調結果。

眾議院席次總計465席，分為單一選區289席及比例代表176席；取得過半數席次政黨將可取得執政權。

日本讀賣新聞所進行的出口民調顯示，自民黨在眾議院總席次465席中，有機會單獨取得過半數席次；「在野共鬥」未展成效，立憲民主黨席次成長可能有限。

日本放送協會（NHK）今天在全日本4000多處投票所外，針對投完票的約53萬4000名選民進行出口民調，共獲約63.4%的33萬8000多人回答。

▲日本今舉行眾院大選。（圖／路透）

根據出口民調及選情分析的結果，NHK預測自民黨加上公明黨可望獲得239席到288席，超過岸田設定的233席過半數目標，將可繼續執政。

自民黨這次可望獲得212席到253席，比選前的276席來得減少，能否單獨過半數可能有點勉強。

公明黨這次可望獲得27席到35席。

至於在野黨部分，立憲民主黨可望拿下99席到141席，有機會比選前的109席來得增加。

共產黨可望獲得8席到14席；日本維新會可望獲得34席到47席，預料較選前的10席大幅成長約3倍；國民民主黨可望拿下7席到12席；令和新選組可望拿下1席到5席；社民黨最多有可能拿到2席。

「以違反律師法72條與NHK進行訴訟黨」要獲得席次恐有難度；無黨派等可望獲得9席到13席。