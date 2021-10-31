嘉義縣中高齡者就業宣導　延續服務價值

▲嘉義縣勞青處舉辦中高齡者就業宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

面對人口老化、少子化大環境趨勢，中高齡已成為未來重要勞動力，嘉義縣政府勞工暨青年發展處結合中正大學高齡跨域創新研究中心，28日上午於永在食安大樓舉行「中高齡者就業促進宣導講座」，探討中高齡者勞動價值及精進策略。

講座邀請飛雁創業育成協會理事長李雅惠、中正大學副校長郝鳳鳴，分別就中高齡重返職場與中高齡就業促進專法詳細解說，下午安排參訪自鵬紙器企業，透過精彩講座及實地走訪，讓與會者收穫滿滿。

勞青處表示，截至8月底止，嘉義縣老年人口比率20.84％，全國居冠，高齡社會是困境也是機會，除積極促進產業轉型，讓青壯年人口回流，同時也運用高齡人口結構的「慢活」精神，結合中高齡者就業措施，讓每個世代安穩就業。

勞青處長陳奕翰指出，勞青處去年11月2日成立，專責勞政業務，鼓勵青年返鄉同時，也推動中高齡穩定就業及退休人力再運用，未來將在民雄成立銀髮人才服務據點，有助延長工作生命週期與拓展價值。

郝鳳鳴說，讓長輩回到社會服務，盼減輕健保與長照的壓力，老大人有豐富的人生歷練與資源，更活絡社區繁榮，以「換工」、「志工」、「就業」方式，減少對子女的依賴。

翁章梁表示，因社會變遷，新概念與知識不斷冒出來，中高齡就業相對困難，但社會上還是有適合他們的職缺，所以縣府責成勞青處與1111人力銀行接洽，創造供需，發展中高齡就業平台，縣府也會編列預算，盤點具專才的長輩，以老序大服務老序大的態度，帶來更有效的溝通。