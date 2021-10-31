陸沙漠風電光伏基地開工　總規模近3000萬瓩

▲大陸積極發展太陽能發電。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

《新華社》報導，大陸內蒙古、甘肅、青海、寧夏10月中下旬開工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為主的大型風電光伏（太陽能）基地項目，總規模近3000萬瓩，拉開第一批裝機容量約1億瓩項目開工序幕。

大陸國家發展改革委相關負責人表示，在沙漠、戈壁、荒漠地區大力發展風電光伏項目，堅持規模化集約化開發、堅持多能互補生態融合發展、堅持示範引領，有利於加強土地、風能、太陽能等多種資源綜合利用，在提高可再生能源供給能力、加大清潔低碳能源供應水平的同時，獲取顯著生態、經濟和減碳效益。

相關負責人指出，今年以來，國家發展改革委、國家能源局確定了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目規模約1億瓩，主要分佈在內蒙古、青海、甘肅、寧夏、陝西、新疆6省區，這些項目以風光資源為依托、以區域電網為支撐、以輸電通道為牽引、以高效消納為目標，統籌風光資源禀賦和消納條件，優化風電光伏佈局和支撐調節電源，正按照「成熟一個、開工一個」的原則積極開工。

相關負責人強調，國家發展改革委和國家能源局牽頭建立大型風電光伏基地項目庫，實施按月調度，督促地方能源主管部門嚴格按要求完成基地項目建設，積極引導給予並網、土地、金融等政策支持。

相關負責人還說，為保證大型風電光伏基地項目充分消納，兩部門指導各地和企業做好新能源基地項目與輸電通道佈局銜接，發揮存量火電、大型水電調節能力，著力提高外送通道中新能源電量佔比，提升大型風電光伏基地項目開發和利用水平；切實解決好電力消納和電網穩定運行問題，大力發展抽水蓄能電站，推動火電靈活性改造，有序發展新型儲能，增強電力系統調節能力。