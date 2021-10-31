6年前重病差點醒不過來　黃珊珊決心戒癮！找不到它眼淚鼻涕直流

▲黃珊珊表示，一場大病讓她下定決心戒掉咖啡。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）



記者黃巈禾／台北報導

台北市副市長黃珊珊是一個「咖啡控」，幾乎當水在喝，直到2015年生了一場重病，差點醒不過來，養病痊癒後，她做了一個重要的決定，戒掉咖啡因。

黃珊珊表示，每天一睜開眼，一定要先喝一杯最濃的咖啡，等到咖啡因發揮作用以後，才能正常開始一天的生活，每天最少五杯，最多十幾杯的咖啡，半夜十二點也在喝，不會睡不著，只是很淺眠，喝咖啡就跟喝水一樣是必需品，水喝的很少，幾乎是用咖啡取代水！換句話說，那時候，已經是一個咖啡因上癮者。

黃珊珊指出，在加護病房與住院時，找不到咖啡喝是一件十分痛苦的事，眼淚鼻涕直流，痊癒出院後，下定決心要調整身體，當然還是有忍不住著的時候，不是不能喝咖啡了，而是不想再被任何東西控制牽絆！

黃珊珊坦言，少了咖啡因，每天都一點精神都沒有，像個遊魂，咖啡因成了主宰她的工具，這件事情很可怕，病癒後決定要改變自己的生活習慣，就從戒掉咖啡因開始，花了半年時間，每天都必須很堅定的對抗自己身體的需求，每天看著咖啡豆與咖啡機，看看自己能不能忍著不喝？也故意跟朋友約去咖啡店引誘自己，看看會不會忍不住？每天情感與理智的衝突，身體告訴她需要咖啡因，但理智告訴她，戒癮才能自由做自己！

對於為何會咖啡成癮，黃珊珊說，也許是因為以前工作忙，法律的工作很費腦力，當律師寫狀子，熬夜已成習慣，白天開庭，晚上熬夜，年輕時沒問題，用咖啡因提神，咖啡就成為最好的夥伴，但是因為作息不正常，身體機能漸漸受損，所以，不是咖啡因有問題，個人的生活習慣才是根源，而現在的她，不需要再靠咖啡因提神醒腦，練氣功與運動，效果比咖啡因來的更好，雖然到咖啡店還是會忍不住點一杯咖啡，但是現在的她已經不會依賴咖啡因。

黃珊珊還說，現在她很喜歡到處品嚐各種不同口味的咖啡，尤其是台北市有很多各種特色的咖啡店與精品咖啡，到處去尋寶，也是這個城市中最有趣的風景！台北的咖啡種類多到無法想像，歡迎大家到台北找到自己的咖啡，但要記得適量即可！