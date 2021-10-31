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弟媳在家「不穿內衣褲」到處晃　她勸1句被尪狠罵！真相爆心碎

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO的弟媳在家經常穿著清涼，讓她非常尷尬，沒想到竟看到老公和弟媳的關鍵對話。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

一名人妻在臉書「爆料公社」發文，表示小叔的妻子在家都穿得很清涼走來走去，非常尷尬，且因為同住一個屋簷下，不可能裝作沒看到，但老公不僅不以為意，還認為是她故意針對對方，讓她不禁疑惑是否是自己太小心眼，直到看見了關鍵對話，才恍然大悟自己「頭頂綠綠的」。

原PO表示，和老公已經結婚五年了，最近兒子誕生，原本是做設計的她就變成在家接案，同時顧小孩，因此大部分時間都待在家裡。原PO和小叔一家共同住在一棟透天厝裡，一家使用一層，但從她懷孕開始，就經常看到小叔的老婆（弟媳）穿著貼身背心加超短緊身真理褲等清涼服裝，到一樓廚房拿東西或到原PO和老公住的二樓說要找東西。

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原PO寫道，已經有好幾次看到弟媳沒穿內衣跟內褲就去找她老公，不過都是幫先生傳話、問公婆的事情等，她很不解地問老公為何弟媳可以這樣穿，還跑到別人住的樓層，因為家裡並不是只有弟媳和小叔，沒想到卻得到老公回應「人家又沒有礙到妳，妳為什麼要針對她？」還吐槽她很難相處，甚至說如果她想這樣穿也可以。

不僅如此，老公更透露，偶爾會到樓上找弟弟聊天，弟媳在房間就是一樣的穿法，稱讚她那是大方不做作的態度，反倒是自己的老婆太小家子氣。

人妻表示，「我老公也說他不會想看她，也沒有一直注意她，根本不知道她有沒有穿內衣或內褲，我則告訴自己，弟媳她可能只是比較大咧咧，而且想說只是想下樓拿個東西，以為我們都睡了。」

然而，原PO近日去超商領東西時，發現證件忘記帶折返回家，竟親睹弟媳身穿薄紗加透明蕾絲內褲要去她的房間，她當下嚇到叫出了聲，對方這才告知是要借用化妝棉。整件事情讓她非常疑惑，如果她沒有轉身回家，房間裡就只有老公在，且公婆偶爾來家裡吃飯時弟媳都會穿好衣服才下樓，平常怎麼會只穿著薄紗就往別人房間跑。

原PO終於忍不住傳訊息和小叔抱怨，希望對方能提醒一下自己的老婆不要再這樣穿；沒想到，不久後老公馬上傳訊來質問她為何要這樣做，晚上回到家甚至為此跟她大吵了一架，說她吃飽太閒，害小叔夫妻吵架。

▲▼原PO跟老公對話（左）與原PO老公跟弟妹的對話（右）截圖。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO跟老公對話（左）與原PO老公跟弟妹的對話（右）截圖。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

滿腹委屈的原PO開始懷疑是不是自己錯了，直到她幫老公把手機拿樓上時，突然一個通知跳出來，才發現並非她想太多。從原PO附上的圖片可以看到，弟媳傳訊跟她老公說，「妳老婆有病嗎？我要穿什麼衣服在家裡面走，我老公你弟都沒說什麼了，她是在那邊說三道四什麼？就算我脫光光，那也是我的事！」而原PO老公不但沒有為妻子打抱不平，還回覆弟媳「妳不要生氣，我再罵她」、「脫光光，好喔」等訊息。

原PO委屈地發文詢問廣大網友們該怎麼辦，網友們也紛紛留言表示，「我覺得不只你老公和他弟媳有問題，小叔看老婆穿這樣也沒意見才讓我覺得奇怪」、「截下來傳到群組～～反正已經不要臉了無所謂吧，讓小叔知道自己老婆讓他戴綠帽」、「不要心軟，該捍衛還是得捍衛」、「無事獻殷勤，非奸及盜，板主把離婚協議書準備好」、「直接攤牌啊！除非妳能忍受共用老公」。

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