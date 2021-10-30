嫌太累拒絕啪啪「妳性慾怎麼那麼強！」　人妻氣哭：三個月沒做了

▲結婚四年來，老公都不會主動提出需求。（圖／達志／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

對某些人來說，兩個人交往除了心靈契合很重要，「性」在愛情中也扮演著潤滑劑的角色，一名人妻表示，自從結婚之後老公都不碰她，從上次到現在已經三個月沒有「人與人的連結」，有次吃完晚餐暗示老公，結果老公以工作太忙婉拒，甚至還開玩笑對她說「妳怎麼性慾那麼強啊？」讓她覺得很難過。

一名人妻在「爆料公社app-匿名館」發文，已經三個多月沒有親密互動了，某天晚上吃完晚餐後，暗示老公睡前想來點特別的，結果老公因為工作太累所以拒絕，便開玩笑說「妳怎麼性慾那麼強啊？」她當下火大回應「我性慾強？你還是不是男人呀！」

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人妻坦言，為了床事吵架已經不是第一次了，結婚四年來都是她主動提出要求，「如果我真是性慾強的人，早就跟他離婚或是送他幾頂綠帽了」，猶記得剛談戀愛時，光是牽著手看著對方，就會情不自禁想要撲上，「當然我很清楚激情是不可能保持不變的，但我沒想到會消失得這麼快」。

▲老公就像開啟聖人模式，讓原PO超心碎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

對人妻來說，性愛是一種情感和情緒的交流，「兩個人肌膚相親甚至比性本身更吸引我」，她也擔心這個問題會影響未來生活，「我們未來該怎麼過下去？更不敢想有了孩子後，我們還會不會有性生活」。

對此，網友認為一定有問題，「體力應該都用在別人身上吧，所以妳看到的都是聖人模式」、「 男人不碰妳只有兩種情況，不是性冷感，要不就是膩了妳」、「我覺得，會不會是在外面吃飽了，回家吃不下了，男人有老婆不大可能那麼久都不找老婆的」、「你們的問題不只性吧，應該其他方面也有很多問題，不太可能單純只是這樣，沒有愛，連性都不想」。