嘉市消防為弱勢戶裝住警器　芳春公寓獨居戶受惠

▲▼ 嘉義市消防局安裝弱勢戶助警器。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鑒於火災事件中住宅火警常導致嚴重死傷，為避免類似憾事發生，嘉義市政府消防局第一消防大隊第一分隊偕同嘉義市義勇消防總隊防火宣導隊，前往出租老人等弱勢族群的民間版社會住宅「芳春公寓」實施居家防火防災宣導及訪視，並現地協助裝設嘉邑行善團所捐贈住宅用火災警報器。





消防局主要宣導重點，推廣裝設住宅用火災警報器的重要，使民眾能早期預警及從容逃生。民眾家中要放置滅火器，能於第一時間做初期滅火。電器用品不用時，應將插頭拔掉，且不可將多個用電量大之電器共用一個插座，以免負荷過重引起火災。避難逃生、防火常識及簡易火災及逃生設備使用要領，如裝設鐵窗務必要預留出口。老舊瓦斯熱水器應請專業技術人員定期檢查更換。

房東表示公寓建築結構雖有設置滅火器，但隔間木造設施老舊，且房客多為弱勢、行動不便的獨居長者，一旦發生火災，後果不堪設想。嘉義政府消防局第一分隊分隊長楊友仁表示，雖然芳春公寓日前已於走道梯間安裝不少顆住宅用火災警報器，但為加強在火災初期能提早發報警示聲響以確保房客的生命安全，特別針對芳春公寓38間出租套房全數安裝住宅用火災警報器，業者對此補助安裝措施表示相當感謝。

嘉義市政府消防局特別呼籲市民，平時應注意用火、用電安全及防災，藉由防火宣導隊家戶訪視宣導機會，加深民眾防火防災意識及火災發生時之緊急應變要領，保障民眾生命財產安全一向是政府宣導的重點，如有任何問題或需要，歡迎民眾踴躍向本市消防單位洽詢，本局將竭誠為您服務。

