嘉義市重大車禍慘狀曝！白車逆向衝撞機車　騎士彈飛搶救不治

▲ 嘉義市興達路北興路口嚴重車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市興達路31日上午6時許北興街及興達路口發生汽機車追撞車禍意外，疑似酒駕加上車過快，導致現場四小客貨車及一機車撞在一起，現場汽機車零件碎片滿地，撞擊力道頗大，機車騎士現場無意識呼吸，現場白車駕駛有酒精反應，酒測值達酒測值0.43，不排除是酒駕肇事，警方詳細調查中。遺憾的是，騎士經急救約30分鐘，於7:30宣告無效。

據了解，白車駕駛疑似酒後駕車由建國路右轉進興達路往北開，疑似車速過快直闖逆向車道，不慎撞上機車騎士及小貨車及小客車，現場由警方調查釐清肇事責任中。



嘉義市消防局表示，本(31)日06時35分接獲報案指稱北興街興達路口有車禍案件，立即派遣第一消防大隊德安分隊救助器材車、救護車出勤前往救助。救護人車抵達現場時，現場為四輛小客車及機車疑似車速過快發生車禍，35歲男機車騎士因撞擊後彈飛至車底，意識不清，另名31歲李姓小客車駕駛頭部撕裂傷，其餘2名傷者無大礙，救護人員分別給予不同的救護處置。現場零件散落面積廣大，研判撞擊力道頗大。無大礙傷者表示不願就醫後，現場即交由員警處理，相關車禍肇事原因則由警方調查處理中。

▲ 疑似逆向肇事車輛。（圖／記者翁伊森翻攝）

鄰近店家表示，白色自小客從建國路右轉進興達路時，疑似車速過快，進到逆向車道，撞上一台機車，之後白色自小客又撞上停在路邊的一台小貨車和白色小客車，導致機車騎士當場沒有呼吸心跳。



嘉義市政府消防局提醒民眾，駕駛車輛或騎乘機車應保持防衛駕駛觀念，路口應隨時注意前後、左右來車以及路況並減速慢行，才能確保自身及他人生命財產安全，多一分注意，就多一分保障，少一分傷害。