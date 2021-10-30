首爾街頭驚現血腥貓屍！眼球被「挖爆流出」　脊椎、內臟全被挖空

▲南韓首爾近來虐貓截肢的事件頻傳。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾近日驚傳動物虐殺事件！地鐵江南站附近某商圈發現一隻雙眼遭挖出、屍體嚴重毀損的貓屍，警方接獲報案後隨即展開偵查，目前正透過調閱監視器影像追蹤犯人的身份。

根據韓媒《韓國日報》、《朝鮮日報》，首爾水西警察署今（30）日透露，警方於26日晚間9時30分接獲民眾報案，表示在距離首爾市江南區驛三洞地鐵2號線江南站1號出口約200公尺處發現一隻眼球被挖出眼眶、屍體遭殘忍手段嚴重毀損的貓屍，其死狀悽慘無比。

韓媒《Edaily》指出，其實早在上個月2日，江南區驛三洞的某商圈停車場，就曾發現一隻被嚴重毀損的幼貓屍體，幼貓的頭部、腿部與身體分離，死狀極為悽慘，由於與此次貓屍被破壞的手法相似，因此警方研判不排除為同一人所為。

據悉，首爾市西大門區延禧洞一處都更地區也於26日發現一隻頭部、四肢與貓身分離的黃貓屍體，當地動保團體KARA在社群帳戶上透露，「（黃貓）從下巴以下的部分慘被切除，脊椎與內臟更慘被挖空，已是消失無蹤的狀態，而疑似是前肢的部位也在附近被人發現。」

KARA表示，貓屍被發現的地點並未出現血痕、也沒有發現遭野生動物攻擊時所掉落的毛髮等，且貓屍被切除分割的部位看起來相當平整，疑似遭人類用銳利的刀具所為，且目擊者向警方報案後回到現場時，發現殘留在原地的貓屍竟然憑空消失，當地政府也表示從未接獲收拾街頭動物屍體的要求。

南韓現行法規（動物保護法）規定，若以殘忍手段致使動物死亡，情節嚴重者可處3年以下有期徒刑、3000萬韓元以下罰金。

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