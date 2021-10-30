獨／柯文哲再失核心幕僚　團隊頻繁更迭「內外失調」藏未爆彈

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲創立民眾黨後，貴為黨主席的他卻無暇兼顧兩邊的業務。在市政方面，近期因防疫、疫苗接種連連出包，備受質疑；黨務部分，光是選舉的行政業務黨內就雜音不斷，甚至連黨的立場、路線都出問題。如今，柯文哲將再失一員大將，過去曾草擬柯多次重要談話主軸、目前任職黨副秘書長的陳建璋也求去，再次突顯柯文哲無法留住團隊人才的問題。

據了解，陳建璋學經歷出色，對於國際政經局勢有一定的了解，加上過去曾在美求學多年，2019年柯文哲訪美時曾扮演重要牽線人的角色。此外，由於陳對國際局勢及國內政情分析獨到，又熟捻兩岸關係至今的發展互動，因此柯許多重要演講的談參、講稿等，多會由他草擬，足見柯對陳的倚重程度。

黨務人士指出，由於心腹蔡壁如進軍國會擔任立委，柯文哲需親自督軍台北市政府，因此在2020年指派陳建璋轉入民眾黨，協助整頓黨務。陳建璋具有公部門經驗熟悉行政管理，因此進入民眾黨後，不只草創制度規章，諸如黨員大會、黨代表選舉等重要歷程，也都由他規劃完成。

另外，據內部人士透漏，陳建璋雖然是銜柯文哲之命，但在處理黨務過程仍受到側翼及假帳號攻擊，加上對黨內人事任用與決策混亂等問題無能為力，導致陳心灰意冷，行事也越來越低調。

該人士觀察，陳建璋的專長在政經局勢的分析論述，但近2年下來多在處理黨內的行政事務，不少人認為實為「大材小用」，時間一久陳也略顯不得志。因此，陳選擇在黨內制度初步完備之際，以完成階段性任務為由請辭，並不讓人意外。

柯文哲聽不進專業意見、卻信民間友人 重傷團隊士氣

熟悉柯文哲督軍風格的近柯人士觀察，柯自2014年崛起後，團隊成員來來去去，但始終沒有建立起一套培養幕僚或是子弟兵的流程；此外，柯的決策圈非常狹隘，要讓柯改變他自已認定的事實相當不容易，常有獨排眾議的狀況發生，意見不同者甚至還會被質疑「忠誠度」，讓不少幕僚感到灰心。

此外，常把「公開透明」掛嘴邊的柯文哲，近年來過於聽信「府外人士」的意見，甚至到了可以影響決策的程度；對照專業幕僚絞盡腦汁給出意見，仍不見得會獲得柯的青睞，甚至被丟在一旁，實屬諷刺。也因為柯決策參考順序的的改變，重傷團隊士氣，不少幕僚因此掛冠求去。

該人士指出，柯文哲雖然是外科醫師出身，常把「快狠準」掛在嘴邊，但事實上，柯碰上人事案的處理反而顯得躊躇不決，「不管在市府或黨部」，常發生知道問題在哪裡但卻遲遲未解決的狀況。這些事情過去有蔡壁如扮黑臉負責「處理」，如今除了柯自己態度改變，否則未來這類的問題還會一再重演。