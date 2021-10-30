不滿被勞檢？勞動局查職災　環保局竟開13輛垃圾車包圍勞檢處

記者陳家祥／台北報導

北市環保局清潔人員日前在值勤時受傷，勞檢處發文要求清潔隊與相關人員說明，沒想到，環保局長劉銘龍竟派了13輛垃圾車前往勞檢處樓下聚集「示威」，甚至還出動交警維持交通。議員簡舒培就痛批，環保局根本變相施壓。

對此，環保局長劉銘龍解釋，當天是去關心大安區隊長與受傷的同仁，同時也邀請勞檢處出席10月22日的「侷限空間下溝作業演練」，希望能派員協助環保局看看作業方式對不對，避免發生職災。

環保局科長黃寬助補充，當初清潔人員是在值勤時攀爬卡車導致手部受傷，為了確保執勤車輛符合職安規定，他們才調派不同類型、各樣式車子到場，目的是希望勞檢處協助他們進行改善。

針對環保局的解釋，簡舒培不滿表示，勞檢處明明沒有要調查各式車輛，環保局卻故意調派多部車輛，還要求警察局指揮交通指揮，「可以這樣威脅嗎？環保局職災發生，可以派大量垃圾車去？以後公車發生職災是不是也可以派大量公車去按喇叭抗議？」

勞檢處長梁蒼淇回應，發出去的公文寫得很清楚，只要求清潔隊的大安區區隊長和相關人員到場，並沒有要求環保局派出其他的車輛。

▲環保局疑不滿被勞檢，竟開13輛垃圾車包圍勞檢處。（圖／議員簡舒培辦公室提供）

