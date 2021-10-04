　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外文名「中國科學院」 改名引爭議！中研院：從頭到尾是民主討論

▲▼中研院秘書處處長曾國祥。（圖／記者林育綾攝）

▲中研院秘書處處長曾國祥回應外文改名問題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

中研院近來擬改外文名稱引發關注，其外文名是拉丁文「 Academia Sinica」，譯名為「中國科學院」可能造成外國學界誤解，今（4）日中研院秘書處處長曾國祥透露，改名會以民主程序、客觀中立立場進行；中研院院長廖俊智坦言，沒太多人注意中研院外文名，將研究做好最重要。

中研院外文名稱「 Academia Sinica」是拉丁文；academia是「學院」，Sinica是形容詞「中國的」，若在英文版的google上查詢，意思會變成「中國科學院」，因此立委范雲在去年3月提出，希望中研院能開啟民主討論改名，而今（4）日范雲表示，原本希望在三個月內啟動，但現在已經過了18個月，想知道是否確定有各所、中心進行民主討論？

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖俊智回應，目前有部份所決議「不討論」，而他認為不討論也是一種民主。另外中研院目前提出4個改名方案，中研院秘書處處長曾國祥表示，這些改名方案預計在10月27日前，會統計院內同仁的看法。

▲▼立委范雲質詢關於中研院改名問題。（圖／記者林育綾攝）

▲立委范雲質詢關於中研院改名問題。（圖／記者林育綾攝）

其中一個改名選項「Academia Sinica, Taiwan」被部分學者認為，有降為中國省級研究單位的傾向，引發許多不同聲音。曾國祥說，由於從頭到尾都是民主討論，各種聲音都可能會進來，中研院會秉持客觀中立立場，讓各種可能的意見都能發聲及討論，讓這次外文名稱，大家能有充分表達，強調「從頭到尾是公開的民主討論程序」，所以討論結果，也必須受到院務會議作最後決議。

立委黃國書也質詢相關議題，中研院院長廖俊智提到，其實沒太多人注意或在意中研院的外文名稱，但目前已經有民主討論程序，對中研院而言，最重要的工作還是將研究做好。

▲▼中研院院長廖俊智。（圖／記者林育綾攝）

▲中研院院長廖俊智認為，最重要的工作還是將研究做好。（圖／記者林育綾攝）

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
受託替表姊捧斗！他收8萬金飾卻不認　喪禮全場傻眼
快訊／打錯40人AZ劑量　醫院遭停權
《俗女2》夫妻檔肉麻秀恩愛　網看呆：原來是真的情侶
所長「踹桌、自打巴掌」　失控原因曝：2警爽煎牛排
海濱活動口罩鬆綁　陳時中：上岸還是要戴好！
BNT預約平台當了！他見沒跳亂碼「有進步」　結果被慘踢
統一獅球員酒駕撞貨車　被逮畫面曝！
恆大、恆大物業「開市前停牌」！　原因不明
快訊／大佳河濱公園沉船意外！　11人落水
快訊／統一獅球員出車禍！酒測值高達1.03

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部「大學防疫指引」未定案　世新80人以上課程改分流遠距

苦等莫德納第2劑超過10週！民憂「保護力衰退」⋯中研院長回應了

「沙坦類高血壓藥」驚見不純物　食藥署急下架8款藥！

快訊／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.！　台中大里仁愛醫院停權

週三後步入颱風「好發期」　專家預警：秋颱+東北風恐帶來大雨

碳排放量「優於新加坡、韓國和大陸」　藍委打臉環保署：遠遠落後

女兒「剛把阿嬤送走」就想念了　爸一聽捏冷汗！真相笑哭千人

預約平台當了！他見一幕「沒跳亂碼」開酸：有進步　結果被慘踢

三階段管制！高雄國慶煙火「交通全攻略」　免費接駁車這裡搭

馬英九曾說再生能源是丑角　綠委批「在野黨貶低」錯誤言論流竄

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

教育部「大學防疫指引」未定案　世新80人以上課程改分流遠距

苦等莫德納第2劑超過10週！民憂「保護力衰退」⋯中研院長回應了

「沙坦類高血壓藥」驚見不純物　食藥署急下架8款藥！

快訊／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.！　台中大里仁愛醫院停權

週三後步入颱風「好發期」　專家預警：秋颱+東北風恐帶來大雨

碳排放量「優於新加坡、韓國和大陸」　藍委打臉環保署：遠遠落後

女兒「剛把阿嬤送走」就想念了　爸一聽捏冷汗！真相笑哭千人

預約平台當了！他見一幕「沒跳亂碼」開酸：有進步　結果被慘踢

三階段管制！高雄國慶煙火「交通全攻略」　免費接駁車這裡搭

馬英九曾說再生能源是丑角　綠委批「在野黨貶低」錯誤言論流竄

教育部「大學防疫指引」未定案　世新80人以上課程改分流遠距

約定環球阿迷趴　光良以情歌會桃猿

爆「染疫老師去過阿公店」　名嘴遭NCC移送假訊息結果出爐

苦等莫德納第2劑超過10週！民憂「保護力衰退」⋯中研院長回應了

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘　女伴原諒他卻丟一堆垃圾在地

「沙坦類高血壓藥」驚見不純物　食藥署急下架8款藥！

潘朵拉文件揭政要鉅額財富！　香港前特首董建華家族涉72境外公司

陳一新／「求同尊異」是對「共謀統一」最佳回應

便宜、面積大！購屋族青睞　高雄市擠進上百個重劃區

Marvell執行長：晶片短缺情形仍持續　恐怕會延續至2022年後

「泰國理容店」點2嫩妹展神技　700泰銖全套保養！老司機力推

生活熱門新聞

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝　半個台灣變天

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

首批軍事訓練役下部隊　最大改變曝光

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

今起預約！3類對象BNT提前開打　1圖看各疫苗換誰接種

他全身癢爆…以為濕疹！醫看胸口：不妙了

10/5開放「戶外脫口罩」　陳時中公布2大條件可脫罩

龍K之亂延燒！龍龍舞台劇演網軍霸凌 「謝幕一句話」哭了

賓客見喜宴這道菜全跑光　真相曝光網傻眼

花近萬住宜蘭酒店　他洗澡氣炸：還被降等

更多熱門

相關新聞

糖尿病有望治癒！中研院找到逆轉關鍵

糖尿病有望治癒！中研院找到逆轉關鍵

糖尿病兩千年來無法被治癒，主因是在發病過程中患者的胰島細胞數量和功能的喪失。糖尿病患者最後僅能倚靠施打胰島素維生。中央研院院農業生物科技研究中心研究員楊文欽研究團隊，發現蛋白雙硫異構酶（Pdia4 負責調控胰島細胞，在疾病模式小鼠中，可抑制胰島衰竭並逆轉糖尿病，未來有望成為糖尿病藥物的全新標靶。

華人科學家第一人！翁啟惠獲威爾許化學獎」

華人科學家第一人！翁啟惠獲威爾許化學獎」

中研院前所長偷吃女助理　不倫代價曝

中研院前所長偷吃女助理　不倫代價曝

珊瑚「同步產卵」原因曝！中研院解開謎團

珊瑚「同步產卵」原因曝！中研院解開謎團

中研院前所長偷吃女助理　妻索賠一棟房+1500萬

中研院前所長偷吃女助理　妻索賠一棟房+1500萬

關鍵字：

中研院中央研究院

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

星巴克10／4起連4天買一送一　

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝　半個台灣變天

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面