外文名「中國科學院」 改名引爭議！中研院：從頭到尾是民主討論

▲中研院秘書處處長曾國祥回應外文改名問題。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

中研院近來擬改外文名稱引發關注，其外文名是拉丁文「 Academia Sinica」，譯名為「中國科學院」可能造成外國學界誤解，今（4）日中研院秘書處處長曾國祥透露，改名會以民主程序、客觀中立立場進行；中研院院長廖俊智坦言，沒太多人注意中研院外文名，將研究做好最重要。

中研院外文名稱「 Academia Sinica」是拉丁文；academia是「學院」，Sinica是形容詞「中國的」，若在英文版的google上查詢，意思會變成「中國科學院」，因此立委范雲在去年3月提出，希望中研院能開啟民主討論改名，而今（4）日范雲表示，原本希望在三個月內啟動，但現在已經過了18個月，想知道是否確定有各所、中心進行民主討論？

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廖俊智回應，目前有部份所決議「不討論」，而他認為不討論也是一種民主。另外中研院目前提出4個改名方案，中研院秘書處處長曾國祥表示，這些改名方案預計在10月27日前，會統計院內同仁的看法。

▲立委范雲質詢關於中研院改名問題。（圖／記者林育綾攝）

其中一個改名選項「Academia Sinica, Taiwan」被部分學者認為，有降為中國省級研究單位的傾向，引發許多不同聲音。曾國祥說，由於從頭到尾都是民主討論，各種聲音都可能會進來，中研院會秉持客觀中立立場，讓各種可能的意見都能發聲及討論，讓這次外文名稱，大家能有充分表達，強調「從頭到尾是公開的民主討論程序」，所以討論結果，也必須受到院務會議作最後決議。

立委黃國書也質詢相關議題，中研院院長廖俊智提到，其實沒太多人注意或在意中研院的外文名稱，但目前已經有民主討論程序，對中研院而言，最重要的工作還是將研究做好。

▲中研院院長廖俊智認為，最重要的工作還是將研究做好。（圖／記者林育綾攝）