無法複製的舞台！池上秋收藝術節獨家　9m88+雲門同台跳舞一次OK

▲2021「池上秋收稻穗藝術節」，雲門舞集和9m88首度跨界合作同台。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

2021「池上秋收稻穗藝術節」由雲門舞集和9m88首度跨界合作，登上這座「無法複製的舞台」，在花東縱谷、天光、雲、風、黃金稻穗、燕子飛舞⋯包圍下，演出獨家版本的《十三聲》及特別橋段。雲門藝術總監鄭宗龍坦承「這舞台，比劇院設計好的影像更無違和，當然也更不可控制」；9m88也首度與雲門舞者一起共舞，被讚「一次到位」讓人驚艷。

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▲雲門舞集首度跨界合作9m88。（圖／記者林育綾攝）

13年前，在一小片稻田上的鋼琴演奏促成了「池上秋收稻穗藝術節」，此後台灣好基金會與池上鄉民每年屢屢創新，這個藝術節也帶動了地方創生，成為每年吸引許多人必朝聖的藝術季；而池上國中的師生們更熱情當志工，據說學生們更是「搶破頭自願」，還有畢業的學長姐回來帶學弟妹，成為當地具有傳承意義的大事。

▲▼雲門舞集三度登上池上秋收舞台。（圖／記者林育綾攝）

2021「池上秋收稻穗藝術節」由臺東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會、行政院農業委員水土保持局共同主辦，10/29-31在池上鄉萬安社區天堂路稻田區開演。雲門舞集今年是第3度登上秋收舞台，鄭宗龍帶著經典作品《十三聲》，由金牌製作人陳鎮川操刀，更首度跨界合作創作歌手9m88。

鄭宗龍也透露她非常有天份，「我們找了一位舞者為9m88示範動作，而換她上場時，她一次就OK了！」讓人非常驚艷。

《十三聲》以台北艋舺傳奇賣藝人物十三聲為靈感所創作，描繪台灣街頭的故事，將聲音、身體轉化為舞蹈。鄭宗龍說，此次演出最棒的是「沒有界限」，尤其舞台比國家劇院還要更大，更有雲、山、風、燕子⋯這些作為舞台背景，比設計好的影像更天然、無違和，當然也更不可控制，舞者們為了這場演出也全都「豁出去了」。

▲▼《十三聲》以台北艋舺傳奇賣藝人物十三聲為靈感所創作，這次在池上稻浪間演出獨家版本。（圖／記者林育綾攝）

台灣好基金會柯文昌董事長提到，「我相信沒有一個國家、沒有一個地方能夠仿製出像池上這樣的舞台，它是全世界獨一無二的。」他十分珍惜池上的土地，感謝池上鄉親對地方事務的積極投入，「希望池上的表現可以被其他鄉鎮看到。」

池上郷文化藝術協會梁正賢也說，原定5月底舉辦的《2021池上春耕》因疫情不得不停辦，因此今年秋收可以舉辦，心裡非常感動「因為真的等了很久！」每天也密切關心天氣，很擔心是否能如期舉辦。而讓他也感動的是，很多池上國中的老師熱情當志工，其中一位老師就算回台北養病，還特別跑回來幫忙，「讓我們覺得揪甘心，同時也感覺到我們還有很多不足」。

今年觀眾席次因防疫減半，原先2476席次只售出1238席，也迅速秒殺！為了跟更多人分享池上美景和雲門舞蹈，在文化部「藝FUN線上舞台計畫」支持下，特別規劃線上售票演出，線上售票收入主辦單位全數捐贈雲門舞集。「2021池上秋收稻穗藝術節──雲門《十三聲》在池上」11月27日、28日演出，目前在KKTIX平台販售線上演出票券，相關活動資訊可上台灣好基金會、池上鄉文化藝術協會臉書專頁查詢。