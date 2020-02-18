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林懷民親導！雲門首度製作歌劇音樂會　樂評家焦元溥：你會掉眼淚

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▲▼ ▲▼由林懷民親自導演、雲門劇場首次製作的歌劇音樂會《大家都叫我咪咪》。 崔勝震、林玲慧與王佩瑤合影（圖／王弼正攝影／雲門提供）

▲由林懷民親自導演、雲門劇場首次製作的歌劇音樂會《大家都叫我咪咪》。女高音林玲慧（中）聯合韓國男高音崔勝震（左），在王佩瑤（右）的演奏下演出。（圖／王弼正攝影／雲門提供）

記者林育綾／綜合報導

由林懷民親自導演、雲門劇場首次製作的歌劇音樂會《大家都叫我咪咪》為女高音林玲慧量身打造，並由衛武營國家藝術文化中心、台中國家歌劇院共同製作，樂評家焦元溥聽了排練時大讚，「如果你有這麼好的鋼琴家、聲樂家，當動作、音樂跟歌詞都完美地結合時，你就會掉眼淚，那是非常強大的力量！」

2019年林玲慧演出NSO林懷民導演的《托斯卡》，讓觀眾感動淚崩。2020年春天，她聯手活躍歐洲的韓國男高音崔勝震，演唱浦契尼《蝴蝶夫人》《托斯卡》《波西米亞人》《杜蘭朵》中最膾炙人口的詠嘆調與雙重唱，並有金鐘獎最佳主持人暨樂評家焦元溥現場深度解說，要讓樂迷繼續感動。

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林玲慧與崔勝震在王佩瑤的演奏下，演出《波希米亞人》中膾炙人口的愛情二重唱〈月光下美麗的少女〉片段，焦元溥也分享自己參與排練時就被感動，他說，「這次要呈現片段是很正面與浪漫的，但當我在排練場一邊聽林老師給筆記，一邊眼淚就會自己掉下來⋯⋯如果你有這麼好的鋼琴家、聲樂家，當動作、音樂跟歌詞都完美地結合時，你就會掉眼淚，那是非常強大的力量！」

王珮瑤稱林懷民不只是以一位編舞家擔任導演，「林老師對音樂的掌握度非常的高，根本可以說他是聲樂指導。」她舉例，有一場林玲慧老師要表現咪咪的虛弱，林懷民老師對玲慧說，「妳太健康了！她已經生病了，妳不能再小聲一點嗎？」

林玲慧此次是2度與林懷民合作，印象最深刻的是，「林老師說我很像企鵝⋯⋯」第一次與林懷民合作《托斯卡》時林玲慧壓力極大，晚上睡到一半會驚醒，總覺得自己表現不達標，每次排練後都被林懷民給3大張筆記，卻在演出前收到一份特別的禮物：一隻企鵝娃娃和一張滿是鼓勵的卡片。

第二次合作，林玲慧將詮釋病弱的咪咪，對於充滿「健康活力」的她來說，更是高難度的挑戰。林玲慧說，「林老師的導演和一般歌劇很不一樣，大氣直接，表情、動作詮釋的要求更是精準，連放一個蠟燭都要在拍點上。」

林懷民形容林玲慧是對學習飢渴的聲樂家，在林壞民的要求下，連手指都得要有細節。男高音崔勝震被林懷民讚賞走位的腳步不留痕跡，發出的每一個聲音都有戲。作為導演，讓舞台上只有簡單的「一桌一椅」除了方便移動巡演，更希望讓台上的「人」成為焦點，觀賞人與音樂的完美結合。

《大家都叫我咪咪》將於白色情人節3月14日在高雄衛武營國家藝術文化中心首演，接著3月20日、3月22日在雲門劇場演出2場，6月27日將前往台中國家歌劇院演出。

▲▼由林懷民親自導演、雲門劇場首次製作的歌劇音樂會《大家都叫我咪咪》。 左起：聲樂家崔勝震與林玲慧，臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗，衛武營節目經理林娟代，雲門劇場節目經理陳品秀。（圖／王弼正攝影／雲門提供）

▲左起：聲樂家崔勝震與林玲慧、演奏家王佩瑤、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗，衛武營節目經理林娟代、雲門劇場節目經理陳品秀。（圖／王弼正攝影／雲門提供）

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