整個台東就是大美術館！雲門首度合作9m88　池上秋收藝術節開跑

▲雲門舞集在池上百頃稻浪起舞。（資料圖／劉振祥攝影／雲門舞集提供）

記者林育綾／台北報導

「2021池上秋收稻穗藝術節」即將開跑，雲門舞集首度跨界合作歌手9m88、知名製作人陳鎮川，用精煉的身體語彙與歌聲，在等待秋收的金色大地上，演出池上獨家版本的雲門經典舞作《十三聲》。雖線現場票已在啟售當天秒殺一空，不過主辦將規劃線上表演，在10/13中午啟售，11/27-28線上演出。

「2021池上秋收稻穗藝術節」由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會、農委會水保局共同主辦，台灣好基金會董事長柯文昌表示，池上秋收稻穗藝術節從去年底就開始籌畫，雖然疫情起起伏伏，但不僅沒想過放棄，更首次組合跨界陣容，這是池上秋收的第一次，也是雲門、阿川和9m88的第一次，將把不一樣的《十三聲》獻給池上。

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臺東縣池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢也說，今年雖然遇到疫情嚴峻，不過後來連難度最高的熱氣球嘉年華都舉辦了，池上秋收藝術季更沒有道理不舉行；而今年的東海岸大地藝術節，許多裝置藝術也受到歡迎，他認為台東的藝術相關活動越來越興盛，都是因為「池上秋收稻穗藝術節」的緣故，讓台東發掘自己的潛能，還有天然獨厚的地理環境，可以說「整個台東就是一座大美術館」。

▲今年池上秋收的觀眾席次因防疫限制較往年減少，現場演出票券於啟售當天秒殺一空。（資料圖／劉振祥攝影／雲門舞集提供）

《十三聲》是編舞家鄭宗龍以台北艋舺傳奇賣藝人物十三聲為靈感所創作，描繪台灣街頭的故事，舞作中的身體姿態與音樂傳遞，深切爬梳在地文化所蘊含的生命力量。2021該舞作於歐洲巡演時，屢獲國際媒體關注，英國泰晤士報以「震懾全面感官的文化記憶」來形容，法國觀眾更以「彷彿跟著十三聲回到台灣旅行」讚賞舞作所蘊含的文化意義。

此次池上演出《十三聲》，鄭宗龍與知名製作人陳鎮川相互激盪，邀請流行歌手9m88共同合作，既要挑戰走出劇場，在天光自然的環境演出，同時也嘗試跨界創作的新面向，在舞蹈與吟唱的聲紋中，激盪豐彩的生命能量。

今年池上秋收的觀眾席次因防疫限制較往年減少，現場演出票券於啟售當天秒殺一空，為了讓池上的美麗和雲門的舞蹈和更多人分享，在文化部「藝FUN線上舞台計畫」支持下，雲門特別規劃於線上平台播放演出。

雲門藝術總監鄭宗龍說，往年雲門在池上的演出，總吸引許多國內外觀眾到現場欣賞，今年除了疫情影響，雲門也積極向數位展演發展，期待給觀眾新的體驗。這次線上演出的內容，除了以大自然為舞台的《十三聲》，還有幕後精彩花絮、限時回放等加值內容，打破時間與空間的限制，邀請大家在線上一起跳舞。

由於疫情衝擊表演藝術環境，池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會表示，線上付費演出所有收入將捐贈雲門舞集。「2021池上秋收稻穗藝術節──雲門《十三聲》在池上」將於10月13日（三）中午12點，在KKTIX平台啟售線上演出票券，11月27日、28日演出。

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