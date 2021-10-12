　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

整個台東就是大美術館！雲門首度合作9m88　池上秋收藝術節開跑

▲▼ 世界最罕見有機劇場！雲門在池上百頃稻浪起舞《松煙》首映會，鳥是臨演、風雨是特效（圖／劉振祥攝影／雲門舞集提供）

▲雲門舞集在池上百頃稻浪起舞。（資料圖／劉振祥攝影／雲門舞集提供）

記者林育綾／台北報導

「2021池上秋收稻穗藝術節」即將開跑，雲門舞集首度跨界合作歌手9m88、知名製作人陳鎮川，用精煉的身體語彙與歌聲，在等待秋收的金色大地上，演出池上獨家版本的雲門經典舞作《十三聲》。雖線現場票已在啟售當天秒殺一空，不過主辦將規劃線上表演，在10/13中午啟售，11/27-28線上演出。

「2021池上秋收稻穗藝術節」由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會、農委會水保局共同主辦，台灣好基金會董事長柯文昌表示，池上秋收稻穗藝術節從去年底就開始籌畫，雖然疫情起起伏伏，但不僅沒想過放棄，更首次組合跨界陣容，這是池上秋收的第一次，也是雲門、阿川和9m88的第一次，將把不一樣的《十三聲》獻給池上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臺東縣池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢也說，今年雖然遇到疫情嚴峻，不過後來連難度最高的熱氣球嘉年華都舉辦了，池上秋收藝術季更沒有道理不舉行；而今年的東海岸大地藝術節，許多裝置藝術也受到歡迎，他認為台東的藝術相關活動越來越興盛，都是因為「池上秋收稻穗藝術節」的緣故，讓台東發掘自己的潛能，還有天然獨厚的地理環境，可以說「整個台東就是一座大美術館」。

▲▼ 世界最罕見有機劇場！雲門在池上百頃稻浪起舞《松煙》首映會，鳥是臨演、風雨是特效（圖／劉振祥攝影／雲門舞集提供）

▲今年池上秋收的觀眾席次因防疫限制較往年減少，現場演出票券於啟售當天秒殺一空。（資料圖／劉振祥攝影／雲門舞集提供）

《十三聲》是編舞家鄭宗龍以台北艋舺傳奇賣藝人物十三聲為靈感所創作，描繪台灣街頭的故事，舞作中的身體姿態與音樂傳遞，深切爬梳在地文化所蘊含的生命力量。2021該舞作於歐洲巡演時，屢獲國際媒體關注，英國泰晤士報以「震懾全面感官的文化記憶」來形容，法國觀眾更以「彷彿跟著十三聲回到台灣旅行」讚賞舞作所蘊含的文化意義。

此次池上演出《十三聲》，鄭宗龍與知名製作人陳鎮川相互激盪，邀請流行歌手9m88共同合作，既要挑戰走出劇場，在天光自然的環境演出，同時也嘗試跨界創作的新面向，在舞蹈與吟唱的聲紋中，激盪豐彩的生命能量。

今年池上秋收的觀眾席次因防疫限制較往年減少，現場演出票券於啟售當天秒殺一空，為了讓池上的美麗和雲門的舞蹈和更多人分享，在文化部「藝FUN線上舞台計畫」支持下，雲門特別規劃於線上平台播放演出。

雲門藝術總監鄭宗龍說，往年雲門在池上的演出，總吸引許多國內外觀眾到現場欣賞，今年除了疫情影響，雲門也積極向數位展演發展，期待給觀眾新的體驗。這次線上演出的內容，除了以大自然為舞台的《十三聲》，還有幕後精彩花絮、限時回放等加值內容，打破時間與空間的限制，邀請大家在線上一起跳舞。

由於疫情衝擊表演藝術環境，池上鄉文化藝術協會與台灣好基金會表示，線上付費演出所有收入將捐贈雲門舞集。「2021池上秋收稻穗藝術節──雲門《十三聲》在池上」將於10月13日（三）中午12點，在KKTIX平台啟售線上演出票券，11月27日、28日演出。

相關報導

影／世界最罕見有機劇場！雲門在池上百頃稻浪起舞　鳥是臨演、風雨是特效

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
陳時中：下個月有更大接種計畫！　第二劑覆蓋率將衝6成
簡訊實聯制要錢！　3億元快花光了
愛偷吃原因找到了！　「這指數」愈高愈容易出軌
國旅券6組中獎末碼「為何僅1組抽三碼」？　觀光局給答案
舊存摺用完就丟？　過來人揭「1最大功用」：幸好有留著
快訊／台中首例打完BNT猝死！　60多歲男喊痠痛倒地亡
男星台上突往後摔！　劉亞仁、朴正民敏捷救人⋯驚險畫面全曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「teamLab未來遊樂園」預約系統大當機：將再公告開放時間！

LIVE／「降一級」指標討論中　指揮中心最新說明

國旅券6組中獎號碼今公布　唯獨這組抽「三碼」！觀光局幫解惑

宣布停班課慢好幾拍！饒慶鈴臉書貼文挨批甩鍋　台東縣府說話了

台中驚傳首例打完BNT猝死！62歲男喊痠痛疲倦　10天後突倒地亡

整個台東就是大美術館！雲門首度合作9m88　池上秋收藝術節開跑

國旅券5大重點整理！「怎使用、注意事項」一次看　幸運兒存起來

最美月曆來了！林務局2022「假面之森」驚豔出爐　明起開搶

高雄「200換400」夜市券搶光！他被掃攤笑歪　陳其邁曝再發10萬份

女兒端「五菜」慶生！單親媽收iPhone13現金蛋糕　這一湯更感人

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

「teamLab未來遊樂園」預約系統大當機：將再公告開放時間！

LIVE／「降一級」指標討論中　指揮中心最新說明

國旅券6組中獎號碼今公布　唯獨這組抽「三碼」！觀光局幫解惑

宣布停班課慢好幾拍！饒慶鈴臉書貼文挨批甩鍋　台東縣府說話了

台中驚傳首例打完BNT猝死！62歲男喊痠痛疲倦　10天後突倒地亡

整個台東就是大美術館！雲門首度合作9m88　池上秋收藝術節開跑

國旅券5大重點整理！「怎使用、注意事項」一次看　幸運兒存起來

最美月曆來了！林務局2022「假面之森」驚豔出爐　明起開搶

高雄「200換400」夜市券搶光！他被掃攤笑歪　陳其邁曝再發10萬份

女兒端「五菜」慶生！單親媽收iPhone13現金蛋糕　這一湯更感人

窩窩頭配滷肉太銷魂！台中古早味料理　炸鴨蛋酥一咬爆汁超上癮

驚悚影片曝！桃園男牽車「緊貼拖板車頭」穿越馬路　下秒遭輾斃

蔡英文推特分享國慶影片觸及近200萬　世界多國網友留言祝賀

桃園男被搜出槍毒反控警控偽造文書　檢認定「合法搜索」不起訴

楊子儀《能戰》耍槍帥爆了　媽對電視猛拍帥兒樣

日本研發「打水漂包包」網狂吐槽！　可分裝5顆石頭根本專業級

陳時中曝下個月展開更大接種計畫　第二劑覆蓋率盡量在年底達6成

湖人4連敗！3巨頭明合體戰勇士　戴維斯坦承開季恐掙扎

斥3億打造！　台中國賓影城不敵疫情開幕1年「暫停營運」

岸田文雄「台灣是重要夥伴」　外交部：台日互為友人、信賴夥伴

生活熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

秋意濃！低溫探16度　「最明顯涼空氣」報到時間曝

超大豪雨特報！圓規還會增強　3地區致災降雨持續

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

好市多塞爆了！「結帳等45分」百人瘋搶它

外送員詢問出餐順序　竟遭餐館威脅逼轉單

更多熱門

相關新聞

池上秋收稻穗藝術節交管、接駁攻略

池上秋收稻穗藝術節交管、接駁攻略

一年一度的「台東池上秋收稻穗藝術節」將於10月24、25日於池上天堂路稻田區登場，為迎接活動到來，台東縣池上鄉文化藝術協會近日公佈交通接駁資訊與入場防疫須知，讓旅客都能在金黃稻浪間度過美好時光。

雲門前影像設計揭林懷民幕後溫柔

雲門前影像設計揭林懷民幕後溫柔

《毛月亮》及《林懷民舞作精選》線上首播

《毛月亮》及《林懷民舞作精選》線上首播

會掉淚！雲門首度製作歌劇音樂會

會掉淚！雲門首度製作歌劇音樂會

贊助生活費與機票單獨旅行60天

贊助生活費與機票單獨旅行60天

關鍵字：

池上秋收稻穗藝術節雲門台灣好基金會

讀者迴響

熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

野生李千那現好市多！扛整箱飲料

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面