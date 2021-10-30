基捷不進基隆！前交長傻眼：交通部為了選舉芭樂票搞「拖延戰術」

▲前交通部長陳建宇針對基隆捷運發表看法。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

基隆捷運議題延燒，交通部長王國材主張分二階段施作，先進行南港－八堵路線施工，八堵－基隆工程則需另花70億元並採高架式進行。前交通部長陳建宇重砲狂轟「王部長為了兌現選舉芭樂票，不得不採取二階段興建的拖延戰術吧！」

陳建宇於臉書發文，針對基隆捷運議題發表看法，他直言，該議題是「歹戲拖棚」，按照交通部規劃的二階段興建，讓人完全不知道「基隆捷運」是否有興建第二階段的一天，難怪台北市長柯文哲會諷刺「基隆捷運不進基隆還叫基隆捷運」、「輕軌騙局升級後只是更大的騙局」。

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陳建宇指出，交通部聲稱八堵站會有轉運站，可以方便基隆市民來此轉乘捷運，該論點完全不接地氣，更不知道基隆市民日常生活、通勤、通學族群移動要抵達目的地，所使用交通運具的誤謬決策。

他指出，基隆市民已習慣從基隆火車站搭台鐵一路到台北生活圈，再轉乘各別特定市區公車路線或以其他運具抵達目的地，如今要他們改變習慣，重新摸索新的通勤、通學、生活模式，衝擊一定很大。

▲交通部長王國材近日提出的交通政策飽受批評。（圖／記者屠惠剛攝）

更何況未來基隆市民如要搭基隆捷運，還要從基隆搭台鐵或公車到八堵站轉乘，而搭台鐵卻只要按班表搭乘即可一路到底，更不會有基隆捷運要站站停、行車慢、轉乘費時的問題。

另外，基隆至南港間目前共有9個火車站，一天的旅客人數約52,000人次（進站人數，以下同），其中，約有48%的旅次目的地是在台北車站以南，這些旅客將來不會選擇搭乘基隆捷運，也就是説推動基隆捷運潛在的旅客數也僅約27,000人次。

又如僅計算基隆至南港間也只有5個火車站是在基隆市轄區內，這5個火車站一天的旅客人數約20,000人次，其中，約有42%的目的地是在台北火車站以南，這些旅客將來也不會選擇搭乘基隆捷運，而會使用台鐵來通行。

▲基隆市長林右昌、台北市長柯文哲針對基隆捷運吵不停。（合成圖／記者屠惠剛攝）

若基隆火車站不納入基隆捷運服務，則基隆火車站目前一天約7,800人次的旅客也不會選擇基隆捷運。基隆火車站至南港站約19公里，依照台北捷運的費率標準，搭捷運的票價約40元，而採用台鐵的電子票證只要25元，差距1.6倍，行車時間卻大致相同。

陳建宇指出，若台鐵基隆八堵缐不廢除，以台鐵現前基隆到台北乘客流量，再由台鐵及基隆捷運分流，只會兩敗俱傷，直言「這恐怕也是王部長為了兌現選舉芭樂票，不得不採取二階段興建的拖延戰術吧！」

陳建宇建議，交通部應強化基隆台北間的「台鐵捷運化」功能，提出完善的捷運化配套措施，例如花點合理經費在台鐵基隆南港站之間，選擇幾個車站設置「待避、追越股道」，以利靈活調度快慢車，並且在上下班尖峰時段縮短火車班距為5至10分鐘，強調「最好的決策一定是台鐵、捷運二擇一」。