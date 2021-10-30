　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自封失落的一代！七年級「近期3大衰事」曝光：集一身倒霉慘

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／記者季相儒攝）

▲七年級生抱怨各種讓人傻眼的衰事。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站29日報導《明年教召14天！七年級「衰事再+1」崩潰了：搞一堆大叔有屁用》，引爆PTT熱議。就有許多人忍不住發文，狂列七年級遇到的各種傻眼事，話題引爆熱論。還有網友問卦「加碼券沒中，疫苗最晚打，教召14天？」直嘆這是「近期三大衰事」，「該不會有人集於一身吧？也太倒霉惹！」

國防部長邱國正28日指出，1萬名後備軍人明年將接受14天教召，其餘則維持5天訓期。消息一出，讓去年才因延召哀號的七年級生再度躺槍，絕望直呼「能不能放過我們！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有人秒在PTT問卦「以後七年級跟後代人講一件最驕傲的事」，列出好幾點包括「遇過921」、「22K還活下去」、「不吃不喝50年也買不起房」、「當一年兵，加上每年教召」、「教改白老鼠」、「最後一批打新冠疫苗」等等。還有人發文直言，「加碼券沒中，疫苗最晚打，教召14天」根本是近期三大衰事，「該不會有人集於一身吧？也太倒霉惹！」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲打不到疫苗讓不少七年級生很傻眼。（示意圖／記者李毓康攝）

另一位網友則問卦「七年級484最衰的一代？」直呼教召14天真的很不公平，「七年級已經夠雖小了，趕不上五六年級黃金滿地、隨便創業賺錢淹腳目的時代，還經歷各種實驗性教改，跟實驗性統測學測改動。」而且以前網路慢得死，不像現在小孩有流量經濟跟自媒體經濟。

他指出七年級要想賺錢只能死讀書，結果讀出來「房價漲得飛天，依然是魯蛇、買不起房，小孩養不起、婚結不起」，更抱怨「七年級的父母大多是養兒防老觀念生你的，所以沒留什麼家產還要你給孝親，零用錢一天有十塊就要偷笑，跟現在富養小孩的觀念不同。」

各種貼文一出，引爆鄉民熱議，不少人紛紛噴淚，「經歷過SARS跟新冠肺炎」、「快40歲還要去教召，X拎X」、「七年級抗壓根本全世代最強，還要被老人嘴」、「唸書是九年一貫白老鼠，畢業當兵當一年兵，出社會22k正流行，年過三十努力挺過新冠肺炎」、「失落的一代 The Lost Generation」、「為國犧牲，全套。」

►減油90%的料理神器來了！

ET快訊
王浩宇要搬到「這縣市」！　將參選市議員
第13輪「50歲以上」同時符合AZ、BNT第1劑　莊人祥揭選
柯文哲估「過年前就不用戴口罩」　指揮中心回應了
快訊／高雄女逼混打BNT遭上銬！　下場曝光
快訊／連續5天本土+0　今新增7例境外移入
LIVE／Delta+侵台　指揮中心最新說明
處女初戀獻第1次！人夫爽玩2個月：還沒離婚　她淪小三崩潰
大度路驚見「20個瓦斯桶噴飛翻滾」！　後車全嚇呆
19歲孕妻載女童詭異失蹤　23年後「回家」了
快訊／首例！高雄女逼混打BNT「今天一定要」　大鬧接種站

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今增7例境外移入「6人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

居檢若改「10天防疫旅館、4天返家」　採檢次數可能再增加

柯文哲估「過年前就不用戴口罩」　指揮中心駁斥：仍是最後防線

口罩鬆綁下一步！　陳時中：「賣場試吃」很快就會來規劃

第13輪「50歲以上」同時符合AZ、BNT第1劑　莊人祥揭選擇原則

快訊／連續5天本土+0！今新增7例境外移入

老鷹之手深入藕心　南小彩虹斑馬百人包場

自封失落的一代！七年級「近期3大衰事」曝光：集一身倒霉慘

雲林「紅衣大女孩」得獎惹議　縣府回應了：收件瑕疵

載回疫苗卻被當破口！機師吐辛酸血淚嘆「我們更怕染疫」

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

祖孫過斑馬線遭轉彎車直衝撞飛 車主急下車驚壞：A柱擋住沒看到

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

今增7例境外移入「6人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

居檢若改「10天防疫旅館、4天返家」　採檢次數可能再增加

柯文哲估「過年前就不用戴口罩」　指揮中心駁斥：仍是最後防線

口罩鬆綁下一步！　陳時中：「賣場試吃」很快就會來規劃

第13輪「50歲以上」同時符合AZ、BNT第1劑　莊人祥揭選擇原則

快訊／連續5天本土+0！今新增7例境外移入

老鷹之手深入藕心　南小彩虹斑馬百人包場

自封失落的一代！七年級「近期3大衰事」曝光：集一身倒霉慘

雲林「紅衣大女孩」得獎惹議　縣府回應了：收件瑕疵

載回疫苗卻被當破口！機師吐辛酸血淚嘆「我們更怕染疫」

林立洋陪妻錯過癌母最後一面　急返香港奔喪「我好慚愧」

高三生打BNT疫苗75天後暴斃！生前「沒有慢性病」　詳細死因調查中

今增7例境外移入「6人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

居檢若改「10天防疫旅館、4天返家」　採檢次數可能再增加

王浩宇明天搬高雄！參戰黨內議員初選爭第4席　林于凱祝福送13字

原能會無預警視察核一廠　值班人員均有效掌握設備、機組運轉況狀

「高雄人」投資11年再加碼！300萬贊助影集　無限影展聚焦身障者

哈登找到破解新規辦法製造19罰　自誇打出侵略性的結果

柯文哲估「過年前就不用戴口罩」　指揮中心駁斥：仍是最後防線

他超級「愛時鐘」...不能說的秘密揭開了　囂張碎念秒沈默

生活熱門新聞

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

謝謝黃秋生講實話　楊蕙如：斯卡羅浪費12個小時

雲林《紅衣大女孩》惹議　銀獎資格被取消

明年教召14天！七年級「衰事再+1」崩潰了

嘉義市普發2000元現金拚振興　截止時間曝

名人外遇下神壇！PTT「狂點名1位」依舊王者

自助餐2菜95　老闆娘理由讓他傻

今年冬天很冷？專家4大關鍵解答

女友懷孕5月　突爆同住哥哥是男友

快訊／Delta+入侵台灣！英籍男驗出

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

更多熱門

相關新聞

即／首例！高雄女逼混打BNT　大鬧接種站被上銬

即／首例！高雄女逼混打BNT　大鬧接種站被上銬

最新消息！就在稍早10點多左右，高雄市一名老婦人在孫女的陪同下，前往高雄展覽館施打疫苗，不過這名孫女疑似不滿不能混打，當場咆哮，情緒失控，辱罵工作人員以及員警是垃圾，當場被依照妨害公務罪逮捕送辦。

日男接種4劑疫苗　理由「忘記有打過」

日男接種4劑疫苗　理由「忘記有打過」

名人外遇下神壇！PTT「狂點名1位」依舊王者

名人外遇下神壇！PTT「狂點名1位」依舊王者

柯文哲：台灣明年1月中、農曆年前可解禁

柯文哲：台灣明年1月中、農曆年前可解禁

立委義賣上千件服飾包包　所得50萬捐慈濟助買疫苗

立委義賣上千件服飾包包　所得50萬捐慈濟助買疫苗

關鍵字：

七年級疫苗加碼券教召教改房價低薪PTT

讀者迴響

熱門新聞

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

「20種工作」在10年後恐式微消失！

帥富豪爆爽砸上億包養「大戰7仙女」！

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

林依晨產後首露面！

超商「咖啡買1送1」剩2天！

6題數學算到崩潰　網解答是中文不會

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

謝謝黃秋生講實話　楊蕙如：斯卡羅浪費12個小時

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面