自封失落的一代！七年級「近期3大衰事」曝光：集一身倒霉慘

▲七年級生抱怨各種讓人傻眼的衰事。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站29日報導《明年教召14天！七年級「衰事再+1」崩潰了：搞一堆大叔有屁用》，引爆PTT熱議。就有許多人忍不住發文，狂列七年級遇到的各種傻眼事，話題引爆熱論。還有網友問卦「加碼券沒中，疫苗最晚打，教召14天？」直嘆這是「近期三大衰事」，「該不會有人集於一身吧？也太倒霉惹！」

國防部長邱國正28日指出，1萬名後備軍人明年將接受14天教召，其餘則維持5天訓期。消息一出，讓去年才因延召哀號的七年級生再度躺槍，絕望直呼「能不能放過我們！」

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就有人秒在PTT問卦「以後七年級跟後代人講一件最驕傲的事」，列出好幾點包括「遇過921」、「22K還活下去」、「不吃不喝50年也買不起房」、「當一年兵，加上每年教召」、「教改白老鼠」、「最後一批打新冠疫苗」等等。還有人發文直言，「加碼券沒中，疫苗最晚打，教召14天」根本是近期三大衰事，「該不會有人集於一身吧？也太倒霉惹！」

▲打不到疫苗讓不少七年級生很傻眼。（示意圖／記者李毓康攝）

另一位網友則問卦「七年級484最衰的一代？」直呼教召14天真的很不公平，「七年級已經夠雖小了，趕不上五六年級黃金滿地、隨便創業賺錢淹腳目的時代，還經歷各種實驗性教改，跟實驗性統測學測改動。」而且以前網路慢得死，不像現在小孩有流量經濟跟自媒體經濟。

他指出七年級要想賺錢只能死讀書，結果讀出來「房價漲得飛天，依然是魯蛇、買不起房，小孩養不起、婚結不起」，更抱怨「七年級的父母大多是養兒防老觀念生你的，所以沒留什麼家產還要你給孝親，零用錢一天有十塊就要偷笑，跟現在富養小孩的觀念不同。」

各種貼文一出，引爆鄉民熱議，不少人紛紛噴淚，「經歷過SARS跟新冠肺炎」、「快40歲還要去教召，X拎X」、「七年級抗壓根本全世代最強，還要被老人嘴」、「唸書是九年一貫白老鼠，畢業當兵當一年兵，出社會22k正流行，年過三十努力挺過新冠肺炎」、「失落的一代 The Lost Generation」、「為國犧牲，全套。」