正妹初戀獻上第1次！人夫玩2個月自曝：沒離婚　她慘淪小三崩潰





▲桃園正妹得知自己初戀卻當人小三後情緒崩潰，決定捍衛貞操權，對人夫提告求償。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／桃園報導

正妹小君（化名）透過手機遊戲認識人夫阿宏（化名），雙方互有好感，但因小君沒交過男友，也不願自己的初戀就淪為小三，而多次拒絕阿宏。沒想到阿宏竟偽造身分證空白配偶欄，表示已離婚，雙方隨後陷入熱戀，但2個月後，阿宏卻坦承偽單身，小君當場崩潰，還因此罹患憂鬱症，最終對阿宏提告求償。法院審理後，則判阿宏須賠償30萬元。

小君主張，她2019年4月間因玩手機遊戲跟阿宏認識，雙方互加LINE聊天，5月食阿宏就突然向她表白，但也表示自己已婚。小君當時見狀回覆，雙方未曾見過面，單純玩遊戲的部分很開心，也感謝他表達的好感，以此方式委婉拒絕。

然而，阿宏此後仍持續傳訊息給小君，並透露跟妻子感情不睦等情形，直到2020年2月27日，他又傳送訊息告知小君，自己已經離婚，還附上空白配偶欄的身分證來證明，甚至說自己為了離婚的事情跟媽媽大吵一架，藉此來取信小君，並在此後頻繁邀約見面。

小君當時認為，既然阿宏已經離婚，她也沒有避嫌的理由，於是答應見面，更於同年7月間答應與阿宏交往，雙方隨即陷入熱戀，她也因此現出了她的第一次，之後也經常約會、發生性行為等。

孰料，兩人交往2個多月後，阿宏卻突然像小君坦承，自己並未完成離婚，當初是因為小君不願與有婦之夫交往，他才因此欺騙小君，讓小君當場崩潰。

小君此後天天活在痛苦當中，想到自己在不知情的情況下當了小三，還因此感到自責、焦慮，又想到自己初戀、初夜的對象竟是錯誤選擇，她不禁感到傷心與自我懷疑，更因此罹患了憂鬱症，讓她決定對阿宏提告求償，來捍衛自己的貞操權。

阿宏對此並未加以反駁，坦承自己欺騙小君自己已離婚，還因此跟小君發生多次性行為，但他不願賠償，請求法官能駁回小君之訴。

法官審理後認為，阿宏的行為著實已侵害了小君的性自主決定權以及貞操權，因此認定小君之訴有理，且小君在此事後還多次到身心診所看診，經診斷有「混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症，其他憂鬱症發作」的情形，最終判決阿宏須賠償小君30萬元。全案可上訴。