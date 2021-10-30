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燒烤必吃花腹鯖「熱量低又有高蛋白」！　專家激推：免疫力UP

▲▼鯖魚,海鮮,日式料理,烤魚。（圖／CFP）

▲鯖魚常見料理方式煎、烤，如香煎薄鹽鯖魚、鹽烤鯖魚等。（示意圖／CFP）

記者許展溢／台北報導

不少民眾愛吃鯖魚，不過鯖魚除了是燒烤、居酒屋、日式定食的必吃美食外，漁業署表示，還富含超多豐富的營養，魚類中蛋白質含量更是名列前茅，重點是熱量很低，每100克，只有144大卡，口感更不輸鮪魚和旗魚。

漁業署說明，花腹又稱「花飛」、青輝、飛威（澎湖）、青飛（澎湖）、黑眼目，一般以圍網、刺網、定置網、扒網、曳繩釣、棒受網等捕獲，全年皆產，春、冬季最美味，是台灣主要捕撈魚的品種之一。

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漁業署提到，鯖魚棲地主要分布於西太平洋，紐西蘭、澳洲、菲律賓、大陸、日本及夏威夷等海域，東太平洋墨西哥附近及北印度洋和紅海，台灣各地均有產，近沿海中上層魚類，好群游，具趨光性，有垂直移動現象，一般深度為0-200 公尺。

至於營養價值，漁業署強調「非常豐富」，除了「低熱量、高蛋白」外，更富含omega-3不飽和脂肪酸，其中DHA、EPA等含量高，是幼兒腦部發育、視力維持神隊友。「鐵」是紅血球製造兵，扮演酵素角色，負責能量產生、免疫力大大提升。「菸鹼酸」則是人體生長與代謝的必須營養素，能讓精神能量滿分。

漁業署更是以每100克花腹鯖舉例，熱量只有144大卡，蛋白質高達23.9g、脂肪4.6g、支鏈胺基酸3949mg、菸鹼酸9.40mg，和omega-3脂肪酸1304mg。鯖魚少刺多肉，價格實惠，非常適合一般家庭簡單烹調食用，且肉質與口感不輪鮪、旗魚，常見料理方式煎、烤，如香煎薄鹽鯖魚、鹽烤鯖魚等。

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