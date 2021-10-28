東北與西南海域「塑膠微粒最多」！　環團推測漁業浮具破碎造成

▲黑潮推測發泡塑膠最可能來源為漁業浮具破碎後溢散造成。（圖／黑潮海洋文教基金會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

黑潮海洋文教基金會今（28日）公布台灣沿海塑膠微粒污染現況調查，針對最嚴重的東北與西南海域，綜合海上及陸上結果發現，2年的四季調查結果趨勢相同，以東北海域塑膠微粒數量最多，且數量最多的季節皆在夏季，推測發泡塑膠最可能來源為漁業浮具破碎後溢散造成。

黑潮分析5種塑膠類型在不同季節佔比，2個海域、四季皆以硬塑膠比例最高。硬塑膠來源廣泛，生活中各式塑膠製品如包裝外殼、免洗碗盤，破碎化後即成為硬塑膠，顯示生活廢棄物造成的塑膠廢棄物汙染最為嚴重。此外，觀察其他塑膠類型的季節變化，發現夏季時發泡塑膠（保麗龍）比例高於其他季節，兩海域皆有相同結果。

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▲黑潮建議中央應儘速邀集相關單位，輔導蚵農依規範使用。



黑潮團隊實地走訪沿岸調查時，也發現許多由保麗龍製成之圓柱體及長方體廢棄浮具，推測發泡塑膠最可能來源為漁業浮具破碎後溢散造成，由於台灣雲嘉南沿海牡蠣養殖盛行，多以保麗龍浮具做為蚵棚浮力來源，使用年限為2-3年，每年5、6月當西南氣流旺盛，即有許多保麗龍因大浪及強勁水流導致破碎，沖上嘉義、台南海岸，為改善此海岸汙染問題，近年開始推廣使用EPP浮具替代保麗龍浮具。

不過，黑潮直指，漁業署花了4千萬元補助替代浮具仍破碎，還讓蚵農背負海洋汙染惡名，因原本預期替代的EPP材質在製成浮具後會比保麗龍強度高、不易破碎，估計使用年限約5-6年，但今年西南氣流強勁，密集的強降雨同樣造成許多蚵棚被沖毀，綁在蚵棚上的浮具不論是保麗龍或EPP材質，同樣難逃破碎命運。

黑潮建議中央應儘速邀集相關單位，統籌制訂台灣牡蠣養殖浮具標準，協助廠商依標準製造，輔導蚵農依規範使用、回收處理，才能確實解決浮具破碎帶來的汙染問題。