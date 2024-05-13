台灣再度未受邀參加WHA　國台辦：民進黨造成的

▲陳斌華 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

針對台灣未獲世界衛生大會（WHA）邀請，大陸國台辦今（13）晚指出，「台灣地區無法參會，完全是民進黨當局造成的」；民進黨當局的欺騙、挑釁行徑早被兩岸同胞和國際社會識破，必遭挫敗。

國台辦新聞發言人陳斌華指出，大陸的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認的根本原則。

陳斌華表示，2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，台灣以「中華台北」名義、觀察員身份參加世界衛生大會，這是在堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。

陳斌華稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在，「台灣地區無法參會，完全是民進黨當局造成的。」

陳斌華表示，兩岸同胞同屬中華民族，是一家人，大陸始終關心台灣同胞的健康福祉，對台灣參與全球衛生事業作出了妥善安排；過去一年，中國台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動共計21批24人；在《國際衛生條例》框架下，世衛組織向各地通報的任何突發公共衛生事件資訊，台灣也都能及時獲得。

陳斌華強調，顯而易見，台灣參與世衛組織技術領域溝通合作渠道充分暢通，獲取各種突發公共衛生事件資訊和支援的管道完全有效，台灣同胞的健康權利得到切實保障。

陳斌華最後說，民進黨當局利用國際社會對全球公共衛生議題的關注，一再操弄台灣參與世衛大會問題，真正目的是借此凸顯所謂「主權地位」，真實用心是「以衛謀獨」，挑戰國際社會堅持一個中國原則的基本格局；民進黨當局的欺騙、挑釁行徑早被兩岸同胞和國際社會識破，必遭挫敗。