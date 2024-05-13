虐死人露營區遭灌爆！評價剩「2.9顆星」　網酸：可以借刑具嗎？

▲南投露營區老闆私刑打死員工 。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

南投中寮鄉一處露營區驚傳謝姓老闆動私刑將員工活活打死案件！南投地檢署今依傷害致死罪，將謝男等4人向法院聲請羈押禁見獲准。該露營區原本在Google上的評價是5星好評，不料新聞消息傳出後，引來網友灌爆評論，截至截稿前的評價已經掉到剩2.9顆星。

據悉，在11日深夜，謝男不明原因對47歲張男不滿，於是找來33歲徐姓、40歲許姓、24歲何姓員工毆打張男，眾人先將張男帶到一處販賣物品的福利社，並將現場所有物品，包括掃把、塑膠椅、水管等10多種工具當成刑具，不斷毆打張男致死。

從評價中可以看見，有網友留言指出，「提醒自己不要一不小心變永遠露營」、「不曉得什麼時候會開放店家跟住客打成一片？」、「住一晚會被圍毆嗎」、「動私刑的老闆……別去」、「露營可以借刑具嗎？」、「打_人，上新聞，好可怕」、「聽說老闆會與員工打成一片喔」、「一家合樂，打得火熱」。

▲南投露營區遭負評灌爆。（圖／翻攝GoogleMaps）



警方後續將4人帶回調查，並依法送辦，而南投地檢署訊後將4人依涉犯傷害致死罪，且有勾串逃亡之虞向法院聲請羈押禁見。法院羈押庭結果稍早出爐，法官裁准羈押禁見。