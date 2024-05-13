夏月電價6月實施家庭電費破千元　台電：主因用電增加

▲台電表示，家庭單月電費破千元，主因用電增加。（圖／記者許權毅攝）



文／中央社

夏月電價6月1日啟動，台電指出，一般家庭夏季平均月用電量413度、月電費為新台幣1023元，較非夏季電費增加430元，但增加的電費中有7成是因用電量增加，僅3成才是受夏月電價影響，全年電費維持不變。

台電說明，為供應夏季期間民眾較高的用電需求，需啟動更多發電機組因應，導致夏季供電成本上升。為反映夏季、非夏季供電成本差異，同時鼓勵民眾節約用電，台電自78年實施季節電價制度，其中非夏季電價較低，夏季電價較高。

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以住宅為例，每年6月至9月（4個月）為夏季電價期間，其餘8個月為非夏季電價期間，是差別訂價，非電價調漲。

台電指出，一般家庭夏季平均月用電量413度，月電費1023元；非夏季平均月用電量301度，月電費593元，等於夏季電費較非夏季增加430元，相當於漲幅約73%。不過，增加的電費中，314元、占比73%是因用電量增加導致電費上升，剩下的116元、占比27%才是受夏月電價影響。

至於小商店，夏季平均月用電量從1423度增加到1823度，月電費8070元；其中57%、2074元電費是基於用電量提升，其餘43%、1557元來自夏月電價因素。

此外，111年9月19日電價費率審議會決議，自112年起，高壓以上用戶夏月電價期間調整為5月16日至10月15日，並調降其非夏月電價費率，引導用電大戶調整生產排程以及提高節電誘因；一般民生用戶（如住宅、小商店等）則維持6至9月不變。