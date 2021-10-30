4架海鷹直升機「洗泡泡浴」　消防系統故障機庫成浴缸

▲2014年發生的類似事故。（圖／取自www.nationalguard.com）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國五月港基地(Naval Station Mayport)，9月中下旬發生直升機庫消防泡沫系統故障事故，大量的消防泡沫噴灑在機庫內，形成一個人工浴缸，上演MH-60R海鷹直升機大洗「泡泡浴」。海空軍大西洋發言人邁爾斯少校(Robert Myers)表示，目前故障原因調查中。

據《Navy Times》報導，美國海軍位於佛羅里達州的五月港基地(Naval Station Mayport)於上月20日發生的消防系統泡沫故障，遭殃的機庫為第40海上直升機的打擊中隊 (Helicopter Maritime Strike Squadron 40)，整個機庫被泡沫海淹沒，4架MH-60R海鷹直升機為本次事件的最大受災戶。

▲MH-60R海鷹直升機，非本次受損直升機。（圖／取自www.sikorsky.com）

海軍空軍大西洋發言人邁爾斯少校(Robert Myers)證實海鷹直升機受到損害，消防泡沫系統故障原因仍在調查中。他以軍事機密為由，拒絕告知直升機受損程度，僅表示無人傷亡，軍隊也毫無影響。

美國海軍安全中心(Naval Safety Center)將泡沫故障排放事件標記為「A級事故」，意旨總損失至少超過250萬美元（約台幣7000萬元）。