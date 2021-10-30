　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

4架海鷹直升機「洗泡泡浴」　消防系統故障機庫成浴缸

▲2014年發生的類似事故。（圖／取自United States National Guard)）

▲2014年發生的類似事故。（圖／取自www.nationalguard.com）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國五月港基地(Naval Station Mayport)，9月中下旬發生直升機庫消防泡沫系統故障事故，大量的消防泡沫噴灑在機庫內，形成一個人工浴缸，上演MH-60R海鷹直升機大洗「泡泡浴」。海空軍大西洋發言人邁爾斯少校(Robert Myers)表示，目前故障原因調查中。

據《Navy Times》報導，美國海軍位於佛羅里達州的五月港基地(Naval Station Mayport)於上月20日發生的消防系統泡沫故障，遭殃的機庫為第40海上直升機的打擊中隊 (Helicopter Maritime Strike Squadron 40)，整個機庫被泡沫海淹沒，4架MH-60R海鷹直升機為本次事件的最大受災戶。

▲MH-60R海鷹直升機。（圖／取自www.sikorsky.com）

▲MH-60R海鷹直升機，非本次受損直升機。（圖／取自www.sikorsky.com）

海軍空軍大西洋發言人邁爾斯少校(Robert Myers)證實海鷹直升機受到損害，消防泡沫系統故障原因仍在調查中。他以軍事機密為由，拒絕告知直升機受損程度，僅表示無人傷亡，軍隊也毫無影響。

美國海軍安全中心(Naval Safety Center)將泡沫故障排放事件標記為「A級事故」，意旨總損失至少超過250萬美元（約台幣7000萬元）。

►減油90%的料理神器來了！

ET快訊
名人外遇下神壇！PTT「狂點名1位」依舊王者　網：神一般的存
五大電信最新「門號數量」出爐！　這家成長幅度最大
賈永婕罕見說重話！決定追究肇事者　萬人讚爆
Albee男友求歡：我們去打X！她激讚「size無可挑剔」　
妻難產變植物人！老公訴離遭駁回　更一審大逆轉
飛利浦氣炸鍋「下殺2000元！」　想瘦必備
「爸媽急借18萬交屋」碩士哥存款哭見底！網看傻：贏了80%的
《大學生》女星被趕出咖啡廳！　哭著離開：不知哪做錯了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

4架海鷹直升機「洗泡泡浴」　消防系統故障機庫成浴缸

美軍駐台協訓部隊「特戰合作組」曝光　今年起常駐

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

祖孫過斑馬線遭轉彎車直衝撞飛 車主急下車驚壞：A柱擋住沒看到

4架海鷹直升機「洗泡泡浴」　消防系統故障機庫成浴缸

美軍駐台協訓部隊「特戰合作組」曝光　今年起常駐

無法複製的舞台！池上秋收藝術節獨家　9m88+雲門同台跳舞一次OK

台南市紀西花女士　榮獲環保署2021年績優環境教育志工

籃網老闆蔡崇信認交豪華稅是長期投資　會耐心等待厄文歸隊

楊恩上籃不慎撞到裁判　遭NBA判肢體接觸罰450萬台幣

名人外遇下神壇！PTT「狂點名1位」依舊王者　網：神一般的存在

她照顧81歲失智街友「遇真愛」身家4千萬　不滿結婚判撤銷上訴了

等到了！CoCo秋冬限定「小芋圓」回歸　這杯直接爽嗑3種料

騎乘單車輕旅行　黃偉哲：歡迎慢遊台南安平好風光

「中性穿搭」打破刻板印象！5位帥氣Girl Boss是完美範本

「美牛可以美豬當然也可以」　蔡英文：為經貿布局「公投票要蓋不同意」

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

軍武熱門新聞

中國在上海建新航母　可匹敵美國福特級

美軍駐台協訓「特戰合作組」曝光

海鷹直升機洗泡泡浴　消防系統故障

兩岸開戰美軍幫台灣？他曝「美不會管」原因：親耳聽到

共軍轟-6也被拍到夾帶蘋果禮盒

美軍在台協訓　陸國防部：解放軍挫敗台獨動如雷霆

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

殲-20雙座黃皮實機現身？

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

國軍F-16V改F-110發動機　推力恐怖提升

陸戰隊部署東沙　李正皓：守不住12小時美幹嘛靠台

印度試射飛彈　射程可及中國多數城市

開戰解放軍先打哪？前中將爆「這2地」最危險

東引、烏坵、南沙哪個是「最硬外島」結論曝光

更多熱門

相關新聞

美軍海洋測量船罕見現身東沙島周邊 2日內快速測繪海底地貌水文

美軍海洋測量船罕見現身東沙島周邊 2日內快速測繪海底地貌水文

隨著兩岸關係持續緊張，解放軍奪東沙島的議題再度被輿論炒作，據美國智庫「新美國安全中心」近日發布解放軍奪東沙島兵推報告稱，台、美找不到可靠的手段，在不讓衝突進一步升級下迫使解放軍撤離。同時，大陸「南海戰略態勢感知」平台也發出消息稱，美海軍測量船25及26日在東沙島周邊進行快速測繪作業，並於27日駛離。

美軍核工程師洩潛艇機密　對象為友國

美軍核工程師洩潛艇機密　對象為友國

南海世上最危險！專家揭2海底危機

南海世上最危險！專家揭2海底危機

喀布爾殉職美軍生前曝「不殺人就被殺」

喀布爾殉職美軍生前曝「不殺人就被殺」

美國首艘Flight III型驅逐艦下水

美國首艘Flight III型驅逐艦下水

關鍵字：

MH-60R海鷹直升機美國海軍五月港基地海鷹直升機

讀者迴響

熱門新聞

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

「20種工作」在10年後恐式微消失！

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

帥富豪爆爽砸上億包養「大戰7仙女」！

林依晨產後首露面！

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

6題數學算到崩潰　網解答是中文不會

江宏傑認與福原愛有聯絡　鬆口《全明星3》卡司

謝謝黃秋生講實話　楊蕙如：斯卡羅浪費12個小時

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面