影／洪孟楷不滿反萊豬公投遭扭曲　蘇貞昌怒了一句話反嗆

記者楊蕓／台北報導

立法院29日進行行政院長施政報告並備詢，國民黨立委洪孟楷質詢時，質疑總統蔡英文稱國民黨提案的反萊豬公投是「反美豬」，涉及散播假訊息，對此，內政部長徐國勇反駁洪的質詢是硬拗，行政院長蘇貞昌則藉機說國民黨主席朱立倫態度前後不一，以此反擊洪孟楷「不要閃躲啦！」

洪孟楷質詢時表示，公投期間很多消息鋪天蓋地，蘇貞昌說「對，尤其很多假消息」，洪接著問假消息該如何防範，蘇貞昌卻藉機說朱立倫態度前後不一，就是在放假消息，對此，洪孟楷要蘇貞昌先不要問A答B，「不要太政治。」

洪孟楷接著指出，國民黨為反萊豬公投的提案方，提案主文是「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」詢問蘇貞昌，「有沒有提到國籍、來源或產地？」

蘇貞昌回答「朱立倫就去刪Q的場，說挺萊豬進口就是讓國人吃毒豬肉，這朱立倫講的啊！貴黨主席啊！他講的是毒豬肉啊！」

洪孟楷不滿蘇貞昌還是答非所問，表示要具名檢舉總統蔡英文，公投主文明明沒有寫國籍、來源、產地，蔡英文卻講反美豬公投，這算不算假消息？

內政部長徐國勇反駁，「委員你自己很清楚，你們都講美豬，這樣拗沒意思啦！」「你可以去檢舉，但不應該這樣子啦」直呼洪孟楷的質詢本身就是在扭曲，蘇貞昌也反擊「不要閃躲啦！」、「閃避了對不對」、「國人同胞看清楚，洪委員不敢堅持了啦！」

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）