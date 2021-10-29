不滿管制「當街脫衣」毆交管人員　三重警追2小時逮凶狠司機

▲郭姓工程人員指揮交通遭暴怒司機脫衣後毆打。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名郭姓工程人員29日11時許在力行路地下道指揮交通時，一輛小貨車從旁駛來，他指揮停下後讓主幹道車輛先行，不料卻因此激怒了貨車駕駛，他下車後把上衣脫掉猛毆郭男，他人勸阻都沒用，警方獲報到場後駕駛已逃逸，警方獲報後2小時內查緝到案。

三重警方接到63歲的郭姓男子報案，他稱在三重區力行路二段力行地下道前遭人毆打，警方獲報到場後發現地下道最近因為施工，只開放單向通行，所以郭男所屬的工程單位才會指派他到場協助管制交通，現場共有約4人協助指揮，皆身穿反光背心以及手持指揮棒。

事發當時有一輛灰色轎車在幹道打算通過，一旁卻竄出了另一輛小貨車，義交當時示意貨車駕駛停下，讓轎車先行通過，此舉卻激怒了貨車駕駛，下車後脫掉上衣與郭男飆罵、推擠，之後還朝郭男頭部攻擊，其餘工人見狀連忙上前勸架，但駕駛前後與郭男僵持了近5分鐘，之後才上車離去。

郭男事後驗傷並到派出所提告，警方也迅速已經鎖定車牌，經查該小貨車車主為公司行號，釐清駕駛身分後2小時內將48歲徐姓犯嫌迅速緝捕到案，全案訊後將依傷害罪嫌送辦。

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