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每天8人死於車禍　兒童「交通事故2主因」曝！交通部出招首編教材

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲平均有六成車禍發生在路口。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部將今年10月定為交通安全月，交通部今日舉辦「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，並與教育部合作，完成我國第一部系統性介紹交通安全知能的教案教材，針對國小、國中、高中不同年齡的學童進行適齡教育，盼能藉此增進學童交通安全知識。

交通部表示，我國平均每天有8人死於道路交通事故，且其中有1位是行人，有5位是機車駕駛人，脆弱用路人的交通事故死亡風險高。再從我國18歲至20歲每10萬年輕族群的交通事故死亡率發現，相較於OECD國家明顯偏高，且「交通事故」是未滿18歲兒少的事故傷害主因。

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交通部指出，我國未滿12歲兒童被汽車撞的交通事故類型，以「穿越道路中」與「衝進路中」為主要。交通部長王國材表示，每年有1300人在路口車禍中喪命，這不只是交通問題，也是一大社會問題，因此本次特別與教育部合作，針對國小低中高年級、國中、高中分別進行走路、自行車、騎機車等不同的適齡教育。

▲▼騎車滑手機,交通安全,機車族滑手機,低頭族。（圖／ETtoday資料）

▲我國機車族眾多，馬路上常有騎士違反交通規則而發生事故。（圖／ETtoday資料）

教育部長潘文忠以國小中、低年級的行人教案為例，提醒學生通過路口要注意：「在安全地點停等」、「過馬路盯住來車」、「注意車輛警示音」。此外，自行車是兒少第一個接觸的交通工具，自行車交通事故型態主要為車與車的「側撞」、「路口交岔撞」、「同向擦撞」。

王國材則提醒大家騎自行車要注意「擺頭察看前後左右有無來車」、「做出左轉或右轉手勢」、「進行轉彎或變換車道」，平時並應培養「落實義務與規範」、「停讓行人優先行」、「通行路權需熟悉」的認知與行為。

交通部表示，未來將與教育部合作，鼓勵各級學校規劃交通安全教案，依各校類型，「一般學校」、「偏遠學校」、「非山非市學校」等當地交通特性加深加廣，符合各校教學的需要。

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