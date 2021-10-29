花蓮交通e點通升級V2.0！陸海空資訊全都有　另加懶人包

▲▼花蓮交通e點通升級版除了陸海空交通資訊，還增加停車智慧導引。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為達到智慧化交通施政目標，花蓮縣府升級交通資訊官方網站「花蓮交通e點通V2.0」；網站整合了公車、停車、火車、航空、航海、友善運輸、實用懶人包、交通Q&A以及道安宣傳等各項實用資訊，發佈包括跨縣市交通疏運及政令宣傳等即時資訊，優化升級版讓花蓮公共運輸搭乘資訊更完善，民眾可善用官網查詢。

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升級版「花蓮交通e點通V2.0」官方網站完善了包括公共運輸資料自動導入、火車等陸海空轉乘資訊透明、智慧導引停車服務等重要功能。資料自動化介接，包含公車班次、公車票價、公車到站時間、航空及航海等資訊，皆透過交通部「公共運輸整合資訊流通服務平台」(Public Transport Data eXchange，PTX）自動介接更新，減少資料更新的落差。火車搭乘資訊強化方面，民眾可透過網站提供之火車資訊功能，自動帶出距離目前位置最近的車站位置，以及南下、北上各2班列車車次資訊，以方便民眾方便安排轉乘。

▲▼方便民眾查詢更快速，提供「花蓮交通e點通」V2.0的QRcode及加入交通e點通Line官方帳號。



另外，網站還增加停車智慧導引及地圖查詢介面，透過停車地磁感測器設備建置提供路邊停車格狀態資訊導入及停車場業者停車資訊介接後，於網站中提供即時剩餘停車位資訊，民眾可在「花蓮交通e點通V2.0」官網輕鬆查詢停車資訊及重要路段路邊停車格使用率，還可以利用關鍵字查詢停車資訊及路邊停車格類別，所有停車資訊一目瞭然。

為完善花蓮縣智慧交通管理系統，花蓮縣政府特別製作了成果影片，讓民眾能藉由影片輕鬆了解花蓮交通項目及功能的提升，為方便民眾查詢更快速，分別提供「花蓮交通e點通」V2.0的QRcode連結，加入花蓮交通e點通Line官方帳號，輕輕動手指就可運用「找車位」、「停車地圖查詢」、「我的車呢」、「常用車位」及「找公車」六大功能智能導引停車服務，民眾可掃碼立即前往查詢。