美轟濫用第2758號決議　陸外交部：挑戰一中原則會遭受更大失敗

▲大陸外交部新聞發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

聯合國第2758號決議通過滿50年，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）砲轟中國濫用該項決議在國際社會上排擠台灣。對此，大陸外交部新聞發言人王文斌29日怒斥，50年後的今天，如果仍有人試圖挑戰一個中國原則，挑戰聯大第2758號決議，只會遭受更大的失敗。

汪文斌表示，美方的有關言論是對歷史事實的歪曲，「我願藉此機會給大家還原一些事實的真相。」

他進一步表示，50年前，在聯大審議「兩阿提案」也就是第2758號決議案之前，美國等少數國家為了保留台灣當局在聯合國的席位，曾經提出所謂的「逆重要問題和雙重代表權提案」，前者要求任何會導致剝奪台灣在聯合國代表權的大會提案，需經大會三分之二多數票同意；後者要求一方面在聯合國中接納中華人民共和國代表，一方面確認台灣方面繼續擁有代表權。結果是，「逆重要問題提案」沒有通過。隨著聯大第2758號決議獲得通過，中華人民共和國徹底恢復在聯合國的合法席位，美國等少數國家提出的「雙重代表權提案」，也因此成為廢案。

汪文斌指出，這一歷史事實清晰地告訴人們，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處，任何涉及台灣的事務均應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議。這些原則早在半個世紀前就已經得到了國際社會的普遍認可。

「一個中國原則不容挑戰，聯大第2758號決議不容歪曲，」汪文斌最後強調，50年前，少數國家曾試圖拒絕一個中國原則，阻撓聯大第2758號決議的通過，遭到了失敗。50年後的今天，如果仍有人試圖挑戰一個中國原則，挑戰聯大第2758號決議，只會遭受更大的失敗。