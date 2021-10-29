疫苗覆蓋率達71%！再增4起接種後死亡「3人打AZ、1人打莫德納」

▲指揮中心記者會副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內最新疫苗接種數據，副指揮官陳宗彥表示，昨天接種35.4萬劑，目前國內累積接種2404萬劑新冠疫苗，疫苗覆蓋率達到71.09%。昨也新通報4起疫苗接種後死亡事件，發言人莊人祥說，分別是3起AZ與1起莫德納，年齡都在59歲以上，最短於接種後1天發生。

指揮中心最新統計，28日新冠疫苗接種35萬4,740 劑，以BNT接種22萬7,860劑最多；截至目前為止，累計接種 2404萬8,734 劑，當中AZ接種1210萬0,866 劑，莫德納接種591萬9,909 劑，高端接種138萬2,354 劑，BNT接種464萬5,605劑。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 71.09%，劑次人口比 102.64 (劑/每百人)。

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莊人祥說明，昨日新增116起疫苗不良事件通報，當中68起非嚴重，48起嚴重，嚴重個案中有4起死亡。死亡個案分別有3人接種AZ，都是男性，年齡為59歲至86歲間，為接種疫苗後1日至23日間發生；同期間新增1例莫德納接種後死亡事件，為66歲男性，接種疫苗後1日發生。