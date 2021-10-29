AIT處長孫曉雅首場記者會　關切中國大陸破壞台海穩定的行為

▲AIT處長孫曉雅。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會29日舉行處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）上任後首場記者會，對中國大陸持續破壞台海穩定的行為深感關切，並重申美國對台安全承諾堅若磐石；此外，美國將持續支持台灣對抗限制台灣適當參與國際舞台的種種作為。

孫曉雅表示，深化美台關係對美國有益，美國對台灣的承諾堅若磐石，過去兩年台灣在對抗疫情有卓越的表現，美方非常驕傲能夠捐贈250萬劑疫苗，雖然拜登政府在其他領域有重大調整，但台美關係基礎不變，同時重申美方對中國持續破壞台海穩定行為深感關切。

孫曉雅強調，台灣是可靠的夥伴，美國將持續支持台灣參與國際，包含參與國際組織，會繼續與多種不同方式發展與台互動，美方將致力協助台灣自我防衛，一起應對台灣在印太面臨的挑戰。

此外，對於媒體問及總統蔡英文日前接受外媒採訪，首度證實美軍駐台協訓，孫曉雅說，她不能評論特定事物，但可以說其對台支持和防衛合作關係堅若磐石，維持不變，美方與台灣的合作關係非常廣泛；至於若中國攻擊台灣，美國是否會協防，孫曉雅表示，美國對台政策非常清楚，沒有改變，美國對於確保台灣自衛能力有承諾，這也是《台灣關係法》中的一部分。