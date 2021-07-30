中華醫大第9任校長交接　新校長孫逸民以「永續與創新」作校務目標

▲中華醫事科大第9任校長交接，在董事長鄭啟瑞監交下，卸任校長曾信超（左）將印信交接給新任校長孫逸民（右）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學第9任校長30日舉行交接典禮，新任校長孫逸民期勉全體教職員生，面對後疫情時代，醫護大學要成為台灣的守門員，未來更要熱情社會參與，打造中華醫大成為南台灣USR的翹楚，更要跳脫框架，不管是教學或招生，都需要勇於創新、不是墨守成規，要成為韌力的榜樣。

交接典禮上午10時在民生科技大樓的開放空間舉行，遵守疫情二級強化警戒措施，室外會場人流管控在100人以內、座位隔開及全程戴口罩。交接儀式在中華醫大董事長鄭啟瑞監交下，卸任校長曾信超將印信交給新任校長孫逸民，象徵校務的薪傳與責任交付。台南市長黃偉哲和遠在國外的家長會長邱慈意，特地透過視訊表達對新任孫逸民校長的祝福，也期許華醫校務蒸蒸日上。

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▲新任校長孫逸民（中）與歷任校長林金鵬、林壽宏、曾信超、陳豐村（左起）相見歡，五人合影象徵校務傳承。

監交人鄭啟瑞董事長感謝卸任校長曾信超任內對校務推動的辛苦與貢獻，特別是爭取中央部會許多計畫為校務帶來革新發展，讓學校贏得口碑也打響知名度，他也期許新任校長孫逸民發揮所長及豐富的行政經驗，努力兌現治校理念，帶領全體師生攜手合作，讓校務發展再創高峰。

卸任校長曾信超感性表達7年來，教職人員的支持以及共同努力創造的成果，特別是任內為學校爭取多項計畫補助、推動制度革新激勵同仁的士氣，最感安慰的是連續為學校創造盈餘，並為學校治水改善和聯外道路的開闢的爭取，都有了初步的成果，期盼全體人員本著過往對校務的投入與支持，協助孫逸民校長為校務發展繼續努力。

▲孫逸民校長80高齡的父母親和丈母娘特地到校觀禮。

新任校長孫逸民表示，除了感謝董事會的信任與支持賦予重任，並以「永續與創新」作為今後校務努力的目標。特別是面對後疫情時代，他期勉教職人員面對未來的教育競爭，身為醫護大學的華醫要成為台灣的守門員，這也突顯學校在醫護照顧、生技檢驗、營養衛生等專業培訓的重要，須掌握產業移轉版圖，協助學生規劃職涯目標及建立校友連結、資訊流通。 此外，他也期勉華醫要成為南台灣USR的翹楚，師生積極投入社會參與，為學生創造實務學習的機會，建立好口碑、拓展招生管道，並要能跳脫框架勇於創新，讓華醫成為「韌力」Resillence榜樣，透過各種創新的教學模式，不斷嘗試新方法，不要墨守成規，藉由創新和創意來提升學生的學習成效才能讓校務發展立於不敗、創造高峰。

親自到場參加中華醫大校長交接典禮，包括台南市政府副秘書長王揚智、衛生局副局長黃文正、水利局副局長詹益欽、市議員杜素吟、郭鴻儀、蔡旺詮、台南市立醫院院長蔡良敏、柳營奇美醫院院長黃順賢、永康奇美醫院副院長陳志成、郭綜合醫院副院長楊惠琳、崑山科大副校長鐘俊顏、台南護專校長黃美智以及台南市多所國高中校長、華醫董事會成員、前校長陳豐村、林壽宏、林金鵬、全國校友會及台南市、高雄市校友會、華醫家長會等都派代表參加，向孫逸民校長表達祝賀，孫校長的父母、家人也親自到場分享喜悅。

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