亡父棺前拍辣照！爆乳網紅秀深溝配黑絲襪　「遺體當背景」被罵翻

▲ 里維拉在父親棺前拍性感照。（圖／翻攝自Twitter，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名健身網美經常在社群媒體上分享辣照，展現自己前凸後翹的好身材，吸引不少粉絲追蹤，日前一組照片卻引發網友大罵。原來她的父親不久前去世，她卻在棺前大露深溝，擺出性搞姿勢拍照，招來猛烈批評，令她不得不關閉帳號，時隔3天首度出面回應。

《紐約郵報》報導，來自佛羅里達州邁阿密的里維拉（Jayne Rivera）靠著穿搭、旅遊及泳裝辣照走紅，在TikTok擁有30萬粉絲，IG則有8萬人追蹤。她上周在IG公布她的退伍軍人爸爸過世的消息，25日上傳一系列她在父親棺木前搔首弄姿的照片並寫下，「爸爸，請安息吧，你是我最好的朋友。」

▲ 里維拉認為，每個人面對離別都有自己的方式。

現年20歲的里維拉穿著一件貼身的黑色洋裝，露出乳溝和半邊渾圓胸型，下半身則穿著黑絲襪，在棺材前展現臀部曲線，有時對著鏡頭微笑，其中一張照片甚至能看見她父親的遺體，令許多粉絲大罵她「不尊重」。

她的貼文湧入大量網友留言批評，「這一點都不酷，妳父親可是一名獲頒勳章的老將」、「太噁心了」、「請刪文道歉，否則我就要取消追蹤了」、「這是我看過最可怕的IG貼文」。

眼看事態越演越烈，里維拉已經關閉IG和TikTok帳號，27日首度出面表示，能夠理解大眾批評聲浪，但認為自己並沒有錯，「每個人面對所愛之人的離開都有自己的方式」，她的父親生前經常出現在她的IG貼文中，才會想拍下這組照片，讓自己感覺父親一直都在自己身旁，就像往常一樣。

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