天災頻繁　法國太空人從400公里外拍下「地球的脆弱」

▲佩斯凱在太空站拍攝到的地中海森林大火情景。（圖／翻攝自推特／thom_astro）



文／中央社巴黎28日綜合外電報導

法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）在距離地球400公里外的太空中，生活6個月之久，他對於氣候變遷引發的天災席捲全球有獨特見解。

佩斯凱最近完成在國際太空站（International Space Station）的第2次任務，這次經驗讓他對地球的脆弱有了前所未有的體會。

他在聯合國氣候峰會於10月31日登場之前，接受法新社訪問，分享對地球的期許和擔憂。

● 什麼畫面讓你印象最深刻？



巨大的風暴和森林大火。我從來沒看過這樣的景象，從太空日復一日看到大火，還伴隨著濃煙。想到火災散發出來的能量，以及對人們造成的傷害就很驚人。

我們沒看過這麼多令人極為印象深刻的熱帶風暴，幾乎可以看進颶風眼。這些雲牆能量龐大，形成的頻率越來越多，造成的破壞也越來越多。

▲佩斯凱在太空站拍攝到的法國地景。（圖／翻攝自推特／thom_astro）



● 地球看起來很脆弱嗎？



沒錯。從太空艙窗戶看這顆星球，會讓你開始思考。一生只須看一次的景象：花兩天時間在太空中，從如此遙遠的距離可以看到大氣層的脆弱，太空中一層薄薄的氣泡讓生命成為可能，這會改變你的生命。

在如此長的一段時間看到變化，不由自主地會感到擔心，有時候需要5年多時間才會看到變化。

這就是我擔任（聯合國）糧農組織（FAO）大使，以及許多環保目標提倡者的原因。

● 什麼事情讓你最擔心？



我們可能無法順利達成國際級的協議，以及外界對經濟議題的關切勝過環保議題。

第一件該做的事情是聽取專家意見，他們奉獻一生針對地方、區域、國家和全球提供解決方法。

目前最為迫切的任務就是實現去碳化，必須將再生能源和無碳能源列為優先要務。