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男友太胖導致「恩愛成問題」！她急問該分手嗎？　網掀2派論戰

▲▼正妹、妹子、美女、害羞、性感、床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子未來想要有小孩，不過男友太胖，導致性生活發生問題。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

現代男女交往「性」也是維繫感情的方式之一。英國一名女子即表示，近期結交了一名各方面條件都很好的男友，但因對方過於肥胖影響了性生活，甚至稱自己男友似乎患有「陰莖埋藏症」（buried penis syndrome），使她不太能接受，因此詢問網友「是否要因為男友的身形跟對方分手？」

據《每日郵報》報導，英國一名30多歲的女子在當地育兒論壇Mumsnet發文表示，她近期交了一個「非常棒」的男友，但有幾個「輕微的健康問題」，因為他的體重過重影響了性生活，甚至還因脂肪過多罹患了「陰莖埋藏症」，這是一種皮膚和脂肪掩蓋了正常大小的陰莖，使其看起來更小或更不明顯的症狀。

她強調自己不是在找「健身房猛男」那種類型，但由於未來想要有小孩，而男友的體重已嚴重影響性生活，她想知道若希望改變男友是否會過於自私及不公平，甚至開始考慮分手。

貼文一出許多網友建議她分手，「如果她太肥胖，以至於無法發生性行為，那麼這真的是一個不合適的人」、「他會知道他的體重導致他無法發生性行為，但他沒有提到任何想減肥的事情。」

還有網友認為她男友應該專心減肥，而不是約會，「我很驚訝他正在約會，卻沒有花時間照顧自己，為甚麼要等別人來解決他的問題」、「隨年紀增長，我們都有健康問題，但這影響了她的愛情及性能利，他似乎不為此煩惱」、「我絕對不喜歡一個超重而沒有嘗試減肥的男人，這可能在未來造成很多問題，比如健康及性行為等」。

但也有網友認為體重問題不一定是長久的，建議原PO再給他男友更多時間，「我認為你想太多了，再花一週的時間，看看你們的關係進展如何，如果你喜歡一個人，你就會喜歡他的全部，這才是重點，順其自然」、「請幫他減肥吧..他感覺是靈魂伴侶！！妳不要聽雜音！帶著男友開始運動，並幫助他做健康的飯菜..不要放棄！」

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